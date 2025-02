Roberto Carlos se prepara para agenda internacional após período de descanso

O renomado cantor Roberto Carlos está desfrutando de um merecido período de descanso, enquanto seu jato particular permanece estacionado no aeroporto de Savannah, na Geórgia, desde o dia 2 de janeiro. Fontes indicam que o artista tem explorado as belezas da região sul dos Estados Unidos, onde também possui um apartamento em Miami, Flórida.

A retomada de suas atividades profissionais está prevista para a última semana deste mês, quando ele se apresentará em Quito, no Equador. Este show marcará o início de uma sequência de performances internacionais, incluindo paradas em Bogotá, na Colômbia, e Lima, no Peru.

Além disso, entre os dias 12 e 16 de março, o icônico “Rei” estará junto aos seus fãs a bordo do navio Costa Pacífica para o cruzeiro intitulado ‘Além do Horizonte’, que terá seu embarque no porto de Santos, no litoral paulista.

No mês de maio, Roberto Carlos iniciará uma turnê pelo México, onde é amplamente celebrado por seu público. As apresentações estão programadas para acontecer em oito cidades, incluindo Guadalajara, Mérida e Monterrey.

Em relação ao Brasil, os admiradores do cantor aguardam com expectativa as datas confirmadas dos shows em São Paulo, que ocorrerão nos dias 5 e 7 de junho no Espaço Unimed, localizado no bairro da Barra Funda. Este espaço comporta até 8.000 pessoas.

Por fim, há rumores sobre uma possível negociação entre Roberto Carlos e a TV Globo ainda neste mês. O contrato atual do artista com a emissora expira em março. No ano anterior, ele celebrou um marco significativo ao realizar a 50ª edição do seu especial de fim de ano na rede.