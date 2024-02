Roberto Carlos o ano todo: canal Viva exibiá especiais do cantor produzidos entre 1974 e 2017

Muita gente brinca que Roberto Carlos só aparece no Natal. Pois, agora, será o ano todo. O canal por assinatura Viva anunciou que vai exibir todos os programas Roberto Carlos Especial produzidos entre os anos de 1974 e 2017. A exceção será o do ano de 1999, quando o programa não foi apresentado em função da morte de sua mulher, Maria Rita.

A estreia será neste sábado, 3, com o primeiro deles o de 1974 – neste ano, o rei comemora 50 anos de programa na TV Globo.

Neste episódio de estreia, Roberto recebeu o parceiro Erasmo Carlos, com quem ele compôs seus grandes sucessos de carreira, e o cantor e compositor Antônio Marcos, de quem ele gravou a romântica Como Vai Você.

Esse primeiro especial foi gravado na terra natal de Roberto, a cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, e contou ainda com a participação do ator Paulo Gracindo e do elenco do programa infantil Vila Sésamo.

Em 1976, Roberto fez um especial dedicado ao cantores do rádio. Recebeu no estúdio nomes como Aracy de Almeida, Elizeth Cardoso, Linda Batista, Isaura Garcia, Moreira da Silva e Carlos Galhardo.

Em 1978, cantou Lígia ao lado de Tom Jobim. Ao longo dos anos, Roberto recebeu convidados como Gal Costa, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Rita Lee, Wanderléa, Rosanah, Tim Maia, Djavan, Roberta Miranda, Paula Fernandes, entre outros.

A programação especial com Roberto Carlos irá ao ar no canal Viva de fevereiro a novembro, sempre aos sábados, às 16h15.