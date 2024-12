Roberto Carlos celebra 50 Anos de tradição com especial de fim de ano na Globo

O tão aguardado Especial de Fim de Ano de Roberto Carlos, transmitido pela TV Globo, traz uma rica tapeçaria de momentos que se tornaram parte da cultura brasileira ao longo dos anos. Com convidados ilustres como Sophie Charlotte, Letícia Colin e Dira Paes, o espetáculo promete resgatar as emoções e tradições que caracterizam esta época festiva.

Em 2024, o Rei da Música Brasileira celebra cinco décadas de sua presença marcante na programação natalina da emissora. Desde sua estreia em 1974, a apresentação anual tem se consolidado como um ritual familiar para milhões de brasileiros, que se reúnem para ouvir suas canções no conforto de seus lares.

Para aquecer os ânimos antes da grande noite, Roberto Carlos realizou um show especial no Allianz Parque, em São Paulo, no final de novembro. Este evento, gravado para compor o especial da Globo, denominado “RC 50”, é uma homenagem às cinco décadas de carreira do artista, revisitando músicas que definiram gerações e se tornaram clássicos da música brasileira.

A apresentação de hoje à noite será um verdadeiro passeio musical pelas diversas fases da carreira do cantor. Além dos já mencionados convidados, Roberto dividirá o palco com renomados artistas como Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Pretinho da Serrinha, Wanderléa, Chitãozinho & Xororó, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat. O repertório incluirá sucessos como “Esse Cara Sou Eu” e “É Preciso Saber Viver”, além das inesquecíveis “Detalhes” e “Quando”.

Uma das surpresas desta edição será a participação internacional do tenor Andrea Bocelli, em um encontro exclusivo gravado durante sua visita ao Brasil. A plateia também contará com a presença de várias celebridades que prestigiarão o espetáculo.

O programa será exibido logo após a novela “Mania de Você” e é produzido por Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, sob a direção geral de Angélica Campos e a supervisão de Boninho.

Este especial não apenas celebra a música, mas também reafirma a importância das tradições que unem famílias e amigos em torno da obra deste icônico artista brasileiro.