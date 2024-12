Roberto Carlos brilha em especial de Natal da Globo

O especial de Natal de Roberto Carlos, exibido pela Globo no dia 20 de outubro, alcançou índices expressivos de audiência, demonstrando a relevância contínua do cantor na programação da emissora. De acordo com dados do Kantar Ibope, o programa obteve 15 pontos na Grande São Paulo e 20 pontos no Rio de Janeiro, consolidando-se como um dos mais assistidos do ano. Esses números evidenciam que, mesmo diante da concorrência, como o especial “ Amigas ”, que reuniu renomadas cantoras sertanejas, Roberto Carlos se destacou. Enquanto o especial do Rei registrou uma diferença significativa em relação ao programa da Record e do SBT, que marcou 3 e 2 pontos, respectivamente, em São Paulo, a diferença foi ainda mais notável no Rio, onde o Rei teve uma vantagem de 42, 6% sobre o evento sertanejo. Entretanto, a continuidade desse espetáculo tradicional na série da Globo está em dúvida para 2025. Durante as negociações de renovação de contrato, Roberto Carlos foi informado sobre a possibilidade de não haver mais seu especial de Natal. A proposta da Globo inclui a liberação do artista para participar de programas concorrentes, mas restringe a realização do especial nos moldes tradicionais que ele mantém desde os anos 1970. O cantor expressou descontentamento com essa ideia, ressaltando a importância do especial para sua carreira e vendas de shows. As negociações devem ser concluídas em janeiro e o futuro do especial ainda é incerto. Resta aos fãs cercerem para que essa tradição natalina continue , garantindo que Roberto Carlos permaneça como um ícone das festividades de fim de ano no Brasil.