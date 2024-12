Roberto Carlos brilha em especial de Natal com audiência recorde e futuro incerto

O especial de Natal protagonizado por Roberto Carlos, transmitido pela TV Globo na noite de sexta-feira (20), alcançou índices expressivos de audiência, reafirmando a popularidade do cantor no cenário da música brasileira. Apesar das especulações sobre o possível fim do programa em 2025, os números demonstram que o público continua a apoiar essa tradição televisiva.

De acordo com dados preliminares do Kantar Ibope, o especial obteve uma média de 15 pontos na Grande São Paulo, enquanto seus concorrentes enfrentaram dificuldades: a Record registrou 3 pontos, o SBT marcou 2 e a Band ficou com apenas 1 ponto.

No Rio de Janeiro, o desempenho foi ainda mais notável. O programa alcançou uma média de 20 pontos, mesmo com sua exibição se estendendo além da meia-noite, consolidando-se como uma das atrações mais assistidas da noite.

Em comparação com o especial ‘Amigas’, que reuniu várias cantoras do sertanejo como Ana Castela e Maiara e Maraisa, Roberto Carlos superou a concorrência em ambas as capitais. Em São Paulo, o programa ‘Amigas’ obteve 13 pontos, enquanto no Rio de Janeiro fechou com 14 pontos. Isso significa que, na capital fluminense, Roberto Carlos teve um desempenho superior em 42,6% em relação ao programa sertanejo.

Por outro lado, Roberto Carlos e sua equipe estão atualmente empenhados em convencer a Globo a manter seu especial natalino na grade da emissora após este ano. Durante as negociações para a renovação de seu contrato, que termina em março de 2025, o cantor tomou conhecimento da possibilidade da emissora não prosseguir com o tradicional especial.

A proposta da Globo envolve a manutenção do contrato do artista, mas com restrições que permitiriam sua participação em programas de outras emissoras, além da limitação de um novo especial natalino nos moldes tradicionais desde os anos 1970. Essa situação desagradou Roberto Carlos, que acredita que a realização do especial na maior emissora do Brasil é crucial para sua carreira e para o sucesso de suas turnês.

No mês passado, o logotipo do especial foi apresentado durante o Upfront 2025 da Globo, um evento voltado para a divulgação da programação anual ao mercado publicitário. A expectativa é que as negociações sejam finalizadas até janeiro.