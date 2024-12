Roberto Carlos ameaça interromper show em Recife por desorganização

Nesta quinta-feira (26), o renomado cantor Roberto Carlos se apresentou em um espetáculo na Praia do Pina, em Recife. Durante a performance, o artista demonstrou descontentamento com a desorganização da equipe de imprensa, que estava infringindo regras estabelecidas e prejudicando a experiência do público. Visivelmente incomodado com a situação, Roberto Carlos chegou a ameaçar interromper o show.

“Vocês podem desocupar e pararem de se reunir aí na frente do palco, por favor? Se não saírem daí, não poderemos continuar este show”, exclamou o cantor em tom firme. De acordo com informações da organização do evento, havia uma diretriz clara que permitia aos fotógrafos realizarem suas capturas apenas durante a primeira música. No entanto, muitos não respeitaram essa orientação e continuaram próximos ao palco, gerando o desconforto que levou Roberto a tomar tal atitude.

Além dos desafios no palco, o artista também está diante de uma possível mudança em sua trajetória televisiva. O icônico especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo, que vem sendo exibido desde 1974, pode estar chegando ao fim. Rumores recentes sugerem que o cantor, cujo contrato com a emissora termina em março de 2025, está considerando não renová-lo. Entre os motivos para essa reflexão estão sua insatisfação com formatos considerados excessivamente rígidos e a possibilidade de uma redução no valor do contrato atual, estimado em cerca de R$ 15 milhões anuais. Ademais, propostas de outras emissoras e plataformas de streaming têm surgido, oferecendo novas oportunidades para o artista.

No campo emocional, Roberto Carlos emocionou seus fãs ao rememorar os 25 anos da morte de sua esposa, Maria Rita, que faleceu em 19 de dezembro de 1999. O cantor prestou uma homenagem tocante através de suas redes sociais, compartilhando a letra de uma canção dedicada a ela: “Primeira dama da minha vida, meu grande amor. Da nossa casa, pequeno mundo de um sonhador. Eu sou alguém que você tem e que te ama. E sendo assim você é minha primeira dama. PRIMEIRA DAMA”, escreveu ele na legenda acompanhada de uma foto ao lado da pedagoga.