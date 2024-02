Roberto Bomtempo reestreia sucesso Raul Fora da Lei, musical dedicado a Raul Seixas, em SP

O premiado ator e diretor Roberto Bomtempo traz de volta aos palcos o musical de sucesso que homenageia um dos nomes mais importantes da música brasileira: o “Maluco Beleza” Raul Seixas (1945-1989). O espetáculo Raul Fora da Lei traz Bomtempo ao lado de 35 alunos da Oficina dos Menestréis, de 22 de março a 12 de abril, no Teatro das Artes, com sessões sextas-feiras, às 20h.

No ano passado, o ator relançou o espetáculo para celebrar seus 40 anos de carreira. A escolha de Raul Fora da Lei para celebrar o marco ocorreu de maneira natural. “Raul Seixas é um divisor de águas na minha vida profissional, foram mais de 20 anos levando ao palco a sua história, tanto que classifico a minha carreira como AR/DR, ou seja, antes e depois de Raul”, brinca.

Além disso, Bomtempo, que mora atualmente em Portugal, estará em São Paulo de 23 de março a 14 de abril com a produção do espetáculo Diário de Pilar na Amazônia, aventura infantojuvenil que fala sobre a preservação da floresta e dos povos originários de forma lúdica, que tem sua esposa, Miriam Freeland, como atriz e idealizadora.

Concepção

Raul Fora da Lei estreou em novembro de 1999 e viajou por todo o país em sua concepção original, um monólogo, interpretado e roteirizado por Roberto Bomtempo e dirigido por José Joffily. Porém, no ano 2000, a Oficina dos Menestréis convidou o ator para transformar e adaptar o monólogo em um espetáculo musical, desta vez sob a direção de Deto Montenegro. Sucesso absoluto de público, esta montagem já foi vista por mais de 300 mil pessoas.

“Eu e Deto Montenegro temos uma sólida amizade de mais de 30 anos, uma irmandade com muita admiração um pelo outro. Mas por questões de agenda, nunca havíamos trabalhado juntos. Então, na época, propus adaptar o monólogo para que pudéssemos montá-lo com a Oficina dos Menestréis”, relembra Roberto Bomtempo. Ele completa, ressaltando que “a ideia foi criar um espetáculo estilo ‘Hair’, uma grande festa, uma grande celebração da vida e da música brasileira. O Deto topou na hora”.

Já Deto Montenegro destaca que “transformar Raul Fora da Lei de um solo para um musical foi puro prazer. E contamos ainda com a parceria de Candé Brandão e Evelyn Klein, que elucidaram nossas ideias e operacionalizaram o processo de criação”.

Montagem

A montagem conta, de maneira despojada, a história de Raul Seixas, com bases em escritos do próprio Raulzito. O texto fala de sua relação com o sucesso, suas mulheres, sua espiritualidade, seus anseios, seus sonhos, suas frustrações. No espetáculo, Raulzito, afirma-se, contradiz-se, rompe com todas as regras, provoca risos e emociona, em cenas que são realçadas pela versatilidade de um elenco de 35 atores Menestréis, que cantam, dançam e atuam, acompanhados por uma banda e convidados especiais.

Os fãs certamente vão matar a saudade do ídolo e mesmo aqueles que conhecem apenas as músicas mais famosas como Gita e Maluco Beleza serão tocados pela vida repleta de altos e baixos de Raul, que nos deixou precocemente, em 1989.

Desafios

Roberto Bomtempo destaca como é dar vida no palco a uma figura tão complexa e singular como o Maluco Beleza. “Não sou um ator de imitações, então quando pensei em fazer o Raul, foi porque já o acompanhava durante muitos anos. Conhecia toda a sua obra profundamente, tinha escutado todas as entrevistas e tinha uma identificação muito grande com ele. Por isso, nunca pensei em fazer uma composição de personagem que se parecesse com Raul, apenas peguei o texto e me joguei nele, imbuído de todos os sentimentos que eu possuía a respeito dele”.

Desta maneira, levar Raul para o palco é um processo mais voltado às ideias do que à forma. “Eu queria estar no palco falando o que ele pensava. Nunca me preocupei em fazer parecido com o Raul, em seu falar, cantar e movimentar. Não sou fisicamente parecido com ele, mas as pessoas veem o Raul em mim pelo seu pensamento e pela forma como eu consegui traduzi-lo no palco. Fazer Raul Seixas, muito mais do que interpretar, é levar o pensamento dele adiante”, destaca o ator.

Por fim, Roberto Bomtempo e Deto Montenegro destacam a grande energia positiva trazida por esta montagem. “É uma grande festa, uma coisa linda, uma energia maravilhosa. O público pode esperar uma celebração da vida, de belos valores como amor, amizade, ética e arte pura, feita com coração e com muito talento pelos músicos e pelos jovens que estarão no palco junto comigo”, destaca Roberto Bomtempo.

Já Deto Montenegro enfatiza que “a plateia terá muitas lembranças e saudade pelas músicas, além de uma energia contagiante. Todos vão cantar, vibrar e dançar juntos”.

Ficha técnica:

Concepção e Roteiro: Roberto Bomtempo e José Joffily. Interpretando Raul Seixas: Roberto Bomtempo. Versão dirigida por: Deto Montenegro. Assistente de Direção: Evelyn Klein. Direção Musical: Marco De Vita. Coreografias: Candé Brandão e Evelyn Klein. Desenho de Luz: Deto Montenegro. Operador de Luz: Iohan Iori. Operador de Som: Leonardo Marques. Técnico de Som: Áudio Performance / Clemente Sandro. Coord. de Palco: José Martins da Silva. Músicos: Rafael Diniz (Teclados), Caio Fabbri (Guitarra), Matheus Montenegro (Baixo), Gudino (Bateria). Designer Gráfico: Dennis Gomes. Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli. Atendimento ao Público: Miriam Freeland. Foto e Filmagem: Trópico filmes. Produção Executiva: Evelyn Klein/ Miriam Freeland/ Roberto Bomtempo. Realização: Movimento Carioca Produções Artísticas. Agradecimentos: Oficina dos Menestreis, Monica Cavenaghi, Rafão e Celso Shozo Oki. Elenco de alunos da Oficina dos Menestreis: Ana Elisa Mona, Antonio Bento, Cassius W Campos, Cibele Cassiolatto, Daniel Nomoto, Dede Amorim, Pingo, Gabriel Pastore, Gi Simon, Heather Joi, Isa Novato, Nina Abrahão, Zelão Souto, Juliana Vieira, Lavinia Micchi, Leobina Bezerra, Marcelão, Marcão, Gueth Marques, Maricleia Oliveira, Monica Lupatin, Naty Ferraz, Paula Móz, Prica Almeida, Rafael Domingues, Ro Padula, Sonia Gentilini, Tati Pinho, Van Fonseca e Yggor Araujo.

Serviço:

Espetáculo Raul Fora da Lei

De 22 de março a 12 de abril, sextas-feiras, às 20h

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

Ingressos: Plateia R$120 / R$60

Balcão R$100 / R$50

À venda pelo site www.sympla.com.br

Teatro das Artes

Capacidade: 796 lugares

Endereço: Avenida Rebouças, nº 3970 – Shopping Eldorado

Telefone: (11) 3034-0075