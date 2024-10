Roberta Sá leva o “Sambasá – Ao Vivo”, dia 11 de outubro, para o Cine Joia

Roberta Sá está de volta a São Paulo, dia 11 de outubro, com o seu festejado show “Sambasá – Ao Vivo”, em única apresentação, no Cine Joia. No espetáculo, a cantora se inspira no clima das rodas de samba e destaca o ritmo-símbolo do Brasil. “O Sambasá veio para fazer parte da minha vida e vou apresentá-lo sempre que houver oportunidade”, celebra Roberta. Gravado no Circo Voador, o audiovisual “Sambasá – Ao Vivo” está disponível no YouTube e nos aplicativos de música.

O samba sempre fez parte da vida de Roberta Sá e ganhou espaço privilegiado em sua discografia e apresentações. Um importante capítulo dessa história se escreve com Sambasá, projeto composto por show, disco de estúdio e audiovisual. No roteiro, as canções do repertório da cantora se mesclam a alguns sucessos de nomes como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Martinho da Vila. A força feminina no samba é lembrada e reafirmada através de clássicos de Dona Ivone Lara, Alcione, Jovelina Pérola Negra e Beth Carvalho.

No setlist do show estão previstas as faixas lançadas no projeto, como “A Roda” (Wanderley Monteiro / Deco Romani), “Sem Avisar” (Wanderley Monteiro), “Antes Tarde” (Nego Álvaro / Marcos Maia), “Luz da Minha Vida” (Toninho Geraes / Chico Alves) e “Nossos Planos” (Fred Camacho / Leandro Fab / Carlos Caetano), além de algumas canções tradicionais em seu repertório, como “Samba de Um Minuto” (Rodrigo Maranhão) e “Interessa” (Carvalhinho), ambas do disco “Que Belo Estranho Dia Pra Se Ter Alegria”; “Ah, Se Eu Vou” (Lula Queiroga), de “Braseiro”; e “Amanhã é Sábado”, feita por Martinho da Vila especialmente para Roberta gravar em “Delírio”.

No palco, Roberta vai estar acompanhada por uma banda especialista em conduzir o batuque: Alaan Monteiro (cavaquinho e direção musical), André Manhães (bateria), Gabriel de Aquino (violão) Rodrigo Ferreira (baixo) e Thiaguinho Castro (pandeiro, congas, caixa, repique de anel, tamborim, efeitos).

SERVIÇO

ROBERTA SÁ apresenta:

SAMBASÁ NO CINE JOIA

Data: 11 de outubro de 2024 (sexta-feira)

Abertura da casa: 21h

Local: Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade

Ingressos: a partir de R$80 (meia-entrada / 2º lote)

Vendas online: https://cinejoia.byinti.com/#/event/robertasa

Classificação: 18 anos