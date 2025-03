Roberta Miranda revela traumas em entrevista emocionante

Durante uma entrevista exibida no programa Fantástico neste domingo (9), a renomada cantora Roberta Miranda, amplamente reconhecida como a “rainha do sertanejo”, abriu-se sobre um dos episódios mais sombrios de sua vida, revelando detalhes de experiências traumáticas que marcaram sua trajetória.

A artista contou sobre um incidente de violência extrema que sofreu enquanto trabalhava como cantora em uma boate. Segundo Miranda, um homem, cuja identidade preferiu não revelar, a ameaçou com um revólver, levando-a a viver um momento aterrorizante: “Ele colocou o revólver na minha cabeça e me estuprou”, declarou, expressando a gravidade do ocorrido.

Além desse relato impactante, Roberta compartilhou outra situação violenta que culminou em uma perda devastadora: “Quando meu filho estava com cinco meses e meio, ele voltou a me atacar. Em um momento de desespero, peguei uma cadeira e o golpeei. Mas ele revidou, chutando minha barriga e causando a morte do meu filho. Isso é um horror para mim”, relatou visivelmente emocionada.

Em meio à dor e ao sofrimento, Roberta Miranda encontrou forças para prosseguir e se reinventar. Em seu novo livro autobiográfico, ela expõe suas feridas na esperança de inspirar outras mulheres que enfrentam situações similares. “Demorei anos para tomar essa decisão de compartilhar minha história. No entanto, percebi que poderia oferecer suporte a outras mulheres. Se eu conseguir motivar alguém a se libertar de um ciclo de abuso, já terá valido a pena”, afirmou.

A música “A Corajosa” também emergiu dessa jornada pessoal e é dedicada ao empoderamento feminino. Em suas palavras, Roberta enfatiza a importância da autovalorização: “Se não tivermos coragem de afastar aqueles que não nos respeitam, eles permanecerão em nossas vidas. É fundamental se impor”.