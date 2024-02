Roberta Miranda divulga o videoclipe de “Direct”

Nove dias após o lançamento do single “Direct” nas plataformas de áudio e nas rádios de todo o Brasil, a eterna Rainha da Música Sertaneja, Roberta Miranda, coloca no ar o videoclipe da música, que tem agitado os fãs também no meio digital. Com estreia hoje, dia 02/02 no canal oficial da artista no YouTube, o clipe traz imagens registradas no litoral paulista, com produção de Anderson Tocci.

Falando sobre as paixões que nascem por meio de trocas de mensagens nas redes sociais, “Direct” conta uma história real vivida pela própria Roberta Miranda, que assina a composição em parceria com Ana Nery. Com mais de 8,2 milhões de seguidores apenas em uma de suas redes sociais (Instagram), a cantora recebe inúmeros ‘directs’, até que um em especial lhe chamou a atenção, dando origem a letra da canção.

“Quem nunca mandou um direct querendo conhecer o (a) crush?! Foi assim que surgiu a música Direct!!! O clipe entra no ar dia 02 de fevereiro e eu conto com vocês curtindo e compartilhando muito! E não se esqueçam do meu conselho: quem vê direct, não vê coração, hein, galera!”, comenta Roberta Miranda que está promovendo um concurso cultural no qual convida os fãs para cantarem com ela o refrão da música no TikTok. Ao final da ação, a artista selecionará pessoalmente os melhores duetos que serão compartilhados por ela no feed do Instagram.