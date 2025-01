Roberta Campos lança os singles “Gérbera e Na Proa da Saudade”

“Gérbera” e “Na Proa da Saudade” dois singles lançados no dia 15 de janeiro, as músicas fazem parte do novo disco de Roberta Campos “Coisas de Viver”. O projeto inédito criado pela cantora e compositora, foi gravado no Estúdio Space Blues em São Paulo e está previsto para ser lançado dia 5 de fevereiro.

Gérbera e Na proa da saudade – músicas escolhidas para serem os singles iniciais fazem parte do repertório do disco, caracterizado por Roberta como “confessional, íntimo, profundo e corajoso”.

Roberta Campos é cantora, instrumentista, compositora e autora de músicas que fizeram parte das principais trilhas sonoras de novelas, como “Abrigo”, de “O Outro Lado do Paraíso”; “Minha felicidade”, tema de abertura de “Sol Nascente”; e “Todo Dia”, da novela “Órfãos da Terra”. Com o disco “Todo Caminho é Sorte”, ela foi indicada ao Grammy Latino 2016 na categoria “Melhor Álbum de MPB”.