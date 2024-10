Roberta Campos faz show de sua turnê em Sorocaba

Com releituras de Marisa Monte, Djavan, Clube da Esquina, Kid Abelha e claro, sucessos de Roberta, “ Cinco partes de mim” é o novo projeto da cantora que será apresentado em seu show em Sorocaba dia 17 de outubro.

O show passeara pelos principais artistas que ao longo do tempo foram fundamentais na formação artística da cantora. “Ouvir todos esses artistas desaguaram na minha própria arte” conta Roberta. Com um repertorio marcante e prazeroso a cantora trará para o seu universo as principais canções dos artistas escolhidos em seu novo show, entre eles o sucesso de Grand’ Hotel que é a música mais tocada nas principais rádios do pais.

Cantora, instrumentista e compositora, Roberta é autora de músicas que fizeram parte das principais trilhas sonoras de novelas, como “Abrigo”, de “O Outro Lado do Paraíso”; “Minha felicidade”, tema de abertura de “Sol Nascente”; e “Todo Dia”, da novela “Órfãos da Terra”. Com o disco “Todo Caminho é Sorte”, ela foi indicada ao Grammy Latino 2016 na categoria “Melhor Álbum de MPB”.

Serviço :

Sesi Sorocaba

Dia – 17 de outubro – quinta-feira às 20h

Endereço- Teatro do Centro Cultural Sesi Sorocaba- Rua Duque de Caixas, 494, Mangal

Ingressos : Gratuito