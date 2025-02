Robert Lewandowski renova contrato com o Barcelona até 2026

O atacante polonês Robert Lewandowski firmou um novo acordo com o FC Barcelona, garantindo sua permanência no clube até junho de 2026. A informação foi confirmada pela imprensa espanhola nesta quarta-feira (12), com destaque para o veículo ‘Mundo Deportivo’.

Lewandowski, que já contabiliza 31 gols em 33 partidas na temporada atual, tem se mostrado uma peça-chave na equipe catalã. Embora seu contrato já contemplasse uma cláusula de renovação automática, ativada após o atleta participar de metade das partidas do clube, a diretoria optou por antecipar a formalização do novo vínculo.

A confiança da administração do Barcelona no desempenho do jogador é evidente, especialmente considerando sua contribuição significativa ao time. Além disso, o ‘Mundo Deportivo’ ressaltou que, apesar de ter recebido propostas atrativas da Arábia Saudita, Lewandowski nunca ponderou deixar o Barcelona. O jogador expressou a intenção de permanecer na Catalunha mesmo após o encerramento de sua carreira profissional.

Com essa decisão, Lewandowski solidifica ainda mais sua ligação com um dos clubes mais emblemáticos do futebol mundial, enquanto os torcedores aguardam ansiosos por suas próximas atuações em campo.