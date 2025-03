RoBBB Seu Fifi revela fofocas sobre Guilherme e agita a casa

Na tarde desta segunda-feira, 3 de outubro, o reality show RoBBB teve um momento marcante quando o participante conhecido como Seu Fifi trouxe à tona uma série de fofocas envolvendo o brother Guilherme. A revelação, que aconteceu em meio a uma interação entre os confinados, rapidamente se tornou o centro das atenções na casa.

Durante a conversa, Seu Fifi, em um tom descontraído, mencionou que havia escutado algumas informações circulando entre os colegas de confinamento sobre Guilherme. “Guilherme, eu sou o RoBBB Seu Fifi. Escutei umas fofocas sobre você. O povo aí da casa gosta de falar, hein. Escuta aí: ‘Vira a casaca muito fácil se a pessoa for lá e falar que vai proteger ele’. Outra pessoa falou: ‘Está tão perdido no cenário que tem que falar agora comprando briga dos outros para poder aparecer no jogo’,” relatou o participante.

Ao ouvir as declarações, Guilherme não escondeu sua surpresa, mas permaneceu firme. Ele reconheceu a origem de uma das frases citadas por Seu Fifi e comentou: “A segunda eu já sei, porque falou na hora da briga. Mas a primeira… Não vou falar nada, não, mas isso, pra mim…” deixando no ar a possibilidade de uma resposta mais elaborada.

Demonstrando descontentamento com as informações reveladas, Guilherme insinuou que a situação poderia ser explorada mais detalhadamente durante a dinâmica do Sincerão programada para aquela noite. “Sempre tem o que falar no Sincerão. Quero ver todo mundo abrindo o jogo nesta segunda-feira”, declarou ele, evidenciando sua expectativa por um confronto verbal.

Joselma, que estava ao lado de Guilherme durante a revelação das fofocas, se divertiu com a situação e elogiou a dinâmica proposta por Seu Fifi: “Que Fifi maravilhoso!”, afirmou ela.

Além de Guilherme, outros participantes como Diego Hypolito e Eva também já enfrentaram momentos semelhantes ao ouvirem comentários sobre si mesmos feitos pelos demais confinados. Nos próximos dias, será a vez de Vitória, Aline e Renata descobrirem as fofocas que estão sendo espalhadas nos bastidores do BBB 25.