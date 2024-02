RMSP está com 1,3 mil vagas em cursos profissionalizantes do Qualifica SP “Meu Primeiro Emprego”

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para 1,3 mil vagas em cursos gratuitos do Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego, na Região Metropolitana de São Paulo. A ação é destinada a jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo que buscam inserção no mercado de trabalho.

As vagas são para os municípios de Barueri (80), Cajamar (120), Cotia (115), Diadema (75), Guarulhos (100), Jandira (25), Mauá (155), Mogi das Cruzes (115), Osasco (120), Santana de Parnaíba (140), Santo André (25), São Bernardo do Campo (125) e São Caetano do Sul (100).

A carga horária é de 120 horas que podem ser realizadas ao longo de quatro meses. As aulas presenciais serão realizadas em instituições de ensino parceiras, como Escolas Técnicas (Etecs), Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS) e unidades do SENAI, de 83 municípios do estado de São Paulo.

Os cursos foram pensados e desenvolvidos para atender às demandas atuais do mercado de trabalho e abrangem as seguintes áreas: Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios e Automotivo. De acordo com o IBGE (2023), cerca de 17,1% da população jovem do Estado de SP não estuda e está sem ocupação.

As inscrições vão até o dia 27 de fevereiro no site www.qualificasp.sp.gov.br, onde será possível também consultar os municípios participantes. Não é necessário realizar processo seletivo. As aulas têm previsão de início em março.

A comunicação com os inscritos é feita unicamente por e-mail, utilizando-se os dados pessoais de cada candidato informados no ato do cadastro no site.

Serviço

Inscrições para cursos profissionalizantes do Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego

Prazo: até 27/02

Site: www.qualificasp.sp.gov.br