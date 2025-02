RJ enfrenta onda de calor com temperaturas altas e aumento nos atendimentos médicos

A cidade do Rio de Janeiro permanece sob a influência de altas temperaturas, com a capital fluminense registrando Nível de Calor 3 (NC3) por uma semana. Esse status é um dos cinco níveis estabelecidos pela Prefeitura para alertar a população sobre ondas de calor e os riscos à saúde associados.

Na última quinta-feira (6), o município alcançou a marca de 38,2°C, tornando-se a capital brasileira mais quente naquele dia, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, o Rio foi classificado como o terceiro município mais quente do Brasil.

A previsão para esta sexta-feira (7) aponta para temperaturas máximas que podem chegar até 38°C. Embora haja expectativa de leve redução nas temperaturas nos próximos dias, o clima deve continuar desconfortável durante o fim de semana e na próxima semana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tem registrado um aumento significativo nas solicitações de atendimento em decorrência das altas temperaturas. Em janeiro, a média diária de chamadas foi de cerca de 1.775, mas entre os dias 16 e 22, quando as temperaturas estavam mais elevadas, esse número saltou para 2.379 atendimentos diários, representando um aumento de 34%.

Os principais sintomas reportados incluem náuseas, dores de cabeça, vômitos e fadiga crônica. José Henriques, gerente de Educação do Samu-RJ, enfatiza a importância da prevenção: “Recomendamos evitar a exposição ao calor excessivo, optar por uma alimentação leve e manter uma boa hidratação”.

Quanto às condições climáticas para os próximos dias, uma frente fria está se aproximando pela costa, trazendo ventos úmidos do mar. No entanto, essa mudança deve ter pouco impacto direto sobre o clima na capital. É possível que ocorra chuva isolada em algumas áreas da Região Serrana e Baixada Fluminense.

Apesar da frente fria estar localizada distante do litoral carioca, os ventos úmidos podem trazer névoa pela manhã; no entanto, espera-se que o sol apareça rapidamente acompanhado de algumas nuvens. As temperaturas devem ser mais amenas em comparação aos dias anteriores, com máximas estimadas em torno de 34°C durante o fim de semana.