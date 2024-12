RJ: Criminosos controlam acesso em Praça Seca com faixas e geram revolta entre moradores

No contexto da segurança pública na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Praça Seca tem sido palco de uma prática preocupante: criminosos estão utilizando faixas para direcionar o modo como veículos devem acessar a comunidade. A situação foi documentada recentemente pelo Globocop, que capturou imagens dos avisos afixados em várias ruas locais.

Os moradores expressam sua indignação com essa abordagem, que parece reforçar o controle exercido por grupos criminosos sobre a área. Em vias como a Rua Capitão Machado, as instruções são claras e idênticas, alertando motoristas sobre o protocolo de entrada. As faixas trazem a seguinte mensagem: “Atenção moradores e visitantes, ao entrar na comunidade favor acender a luz do salão, abaixar os vidros e ligar o pisca alerta. Ass. A firma”.

Esse tipo de alerta não apenas demonstra a presença e influência dos criminosos na região, mas também levanta questões sérias sobre a segurança e liberdade dos cidadãos que habitam e transitam por essas áreas vulneráveis. A denúncia feita pelos moradores reflete um cenário onde o medo e a intimidação se tornaram parte da rotina diária.