Riviera coletou 363 toneladas de recicláveis de janeiro a setembro

De janeiro a setembro de 2024, o serviço autônomo de gestão de resíduos sólidos da Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no Litoral Norte paulista, que inclui um eficiente sistema de coleta seletiva, triagem e destinação, destinou para reciclagem 362,15 toneladas de materiais, superando as 331,87 toneladas de igual período do ano passado, com aumento de 9,12%. O bairro planejado foi um dos pioneiros e é o único no Brasil, dentre os resultantes da iniciativa privada, a contar com um sistema desse tipo.

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do bairro, criado em 1992 pela Sobloco Construtora, empresa responsável pela realização global do empreendimento, é operacionalizado pela Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço. É apontado como uma das experiências mais bem-sucedidas do Brasil. A renda obtida com a comercialização dos recicláveis é revertida para as obras sociais da Fundação 10 de Agosto, entidade sem fins lucrativos com sede na Riviera, que promove atividades relacionadas à educação, cultura e qualificação profissional para moradores de todos os bairros da cidade.

Até hoje já foram coletados e destinados 8,67 milhões de quilos, ou 8,7 mil toneladas. A expressiva marca dimensiona quantitativamente o êxito da iniciativa, inédita no Brasil e sua perenidade por mais de 30 anos. Seus resultados ultrapassaram os objetivos iniciais, tornando o programa o maior trabalho do gênero desenvolvido pela iniciativa privada no País.

Em outra frente, a Oficina Mecânica da Associação dos Amigos da Riviera realiza periodicamente a coleta do óleo dos veículos utilizados nos serviços de limpeza e vigilância do bairro. O lubrificante é disponibilizado a uma empresa autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na qual passa por processos específicos para ser transformado em um produto novamente adequado ao uso. Nos últimos dois meses, coletaram-se 590 litros.

A gestão dos resíduos sólidos é conduzida por um grupo de profissionais da Associação dos Amigos da Riviera, qualificados em suas respectivas áreas de atuação, que contribuem para a excelência dos serviços prestados. Eles provam a importância de integrar sistemas multidisciplinares com a experiência da boa gestão da Associação. Na Central de Triagem da Riviera, acontece a separação de papéis, papelão, plástico, vidro, metais, eletrônicos, lâmpadas e outros recicláveis. Os papéis, papelões e latas são prensados e enfardados para otimizar a destinação. Ao atingir o volume necessário, os materiais são colocados em caminhões, nos quais são transportados até as empresas que realizam a reciclagem.

Segundo a diretora-adjunta de Marketing da Sobloco, Beatriz Almeida, os projetos de coleta seletiva urbana normalmente são gerenciados no Brasil pelo poder público, mas na Riviera os serviços são autônomos e mantêm um padrão de excelência desde sua implantação, modernizando-se e aperfeiçoando ininterruptamente suas experiências.

“Por isso, conseguimos conquistar e sensibilizar um número cada vez maior de participantes e ainda expandimos os mecanismos de coleta para outros tipos de resíduos considerados perigosos”, revela, citando como exemplos pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, tintas e óleos”, observa a diretora da Sobloco. A Associação dos Amigos da Riviera também faz a coleta dos resíduos vegetais, como restos de podas e aparas. A poda é picada para redução de volume e otimização do transporte e é então destinada à produção de composto orgânico ou biomassa.

Assim, o Programa reduz drasticamente o volume de detritos comuns recolhidos pela Prefeitura de Bertioga, minimizando os problemas causados pelo lixo na cidade. O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Riviera faz parte do Sistema de Gestão Ambiental do empreendimento, certificado desde 2000 pela norma ISO 14001.Mas, Beatriz lembra que, além da coleta e da reciclagem, é preciso pensar na redução da geração de lixo. “Para isso, fazemos campanhas de conscientização, convidando os moradores a também gerirem os resíduos em suas casas”.