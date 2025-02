Ritmo, cultura e movimento: Vale do Anhangabaú oferece atividades gratuitas de 3 a 9/02

O Novo Anhangabaú traz uma programação diversa e vibrante nesta semana, de 03 a 09 de fevereiro, promovendo encontros culturais e esportivos para todos os públicos. Entre os destaques, estão a Aula de Charme, o Open Hip Hop Training, o Forrozinho do Bom, a Batalha do Vale e o Studio do Vale. Além dessas atividades, o espaço segue com outras atrações semanais e a programação especial do Sesc Verão 2025.

Confira todas as atividades destaques a seguir:

A Aula de Charme já reuniu mais de 600 pessoas no Vale do Anhangabaú, consolidando-se como um sucesso entre os amantes da dança. Inspirada nos Bailes Black, a prática acontece na segunda-feira (03), das 20h às 22h, e envolve passinhos sincronizados ao som de soul e funk dos anos 70 e 80. Com coreografias cadenciadas, o charme destaca-se pela sua fluidez e energia contagiante, tornando cada encontro uma verdadeira celebração da cultura e do movimento.

Na quarta-feira (05), das 19h às 22h, o Open Hip Hop Training é um evento inclusivo e acessível, oferecendo um espaço livre e colaborativo onde dançarinos de diferentes níveis, admiradores da cultura hip hop e o público em geral podem se encontrar para celebrar a arte da dança. O ambiente permite a troca de experiências e aprendizado coletivo, incentivando a criatividade e a expressão pessoal.

O projeto Forrozinho do Bom acontece na quinta-feira (06), das 19h às 20h, e introduz crianças ao universo do forró, desenvolvendo habilidades motoras, sociais e cognitivas por meio de atividades lúdicas e da dança em pares. A iniciativa proporciona uma experiência divertida e educativa, incentivando os pequenos a explorarem a cultura nordestina de forma interativa e envolvente.

A produtora cultural GST CREW, apresenta a Batalha do Vale, na sexta-feira (07), das 19h às 22h, em um duelo verbal onde os rimadores transformam o microfone em arma e a palavra em poder. Realizado no Novo Anhangabaú, o evento promove a diversidade cultural e artística, reunindo talentos da periferia e artistas de rua. Mais do que uma competição, a batalha é um espaço de resistência, arte e conexão entre culturas.

Já o projeto Studio do Vale acontece no sábado (08), das 19h às 22h, e tem como objetivo promover, produzir e distribuir apresentações de artistas independentes e iniciantes, especialmente aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de mostrar seu talento. Sob a condução de Gaabi Vieira, o Studio do Vale busca engajamento cultural e social, trazendo temas relevantes, entrevistas impactantes e conteúdos exclusivos.

Outras atividades da semana:

A programação conta ainda com Jiu-Jítsu (segunda, das 20h às 21h), Skate Park Iniciantes (terça, das 18h às 20h), Lab Breaking (quarta, das 19h às 22h), Ensaio Aberto: Fanfarra Camaleoa (quinta, das 20h às 22h), É Noite de Samba Rock (sexta, das 19h às 23h), Espaço Kids (sábado, das 13h às 16h), Aula de Patins (domingo, das 16h às 18h).

Sesc Verão 2025 | Até 23/02

Sob o tema “No Centro, da Praia!”, o projeto transforma o Vale em um verdadeiro litoral urbano, com uma quadra de areia sob o Viaduto do Chá para práticas como vôlei de praia, beach tennis e frescobol. Durante a semana comemorativa do aniversário de São Paulo, o Sesc Verão também oferecerá atividades especiais que celebram a data, com recreação livre, orientada e ritmos de verão.

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.



Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Site: www.novoanhangabau.com.br/agenda

Newsletter Vale Conferir: novoanhangabau.com.br/valeconferir

Instagram: @novoanhangabau

Tik Tok: @novoanhagabau

Gratuito