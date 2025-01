Rita Lee é a voz da nova campanha do Médicos Sem Fronteiras

“Coisas da Vida”, de Rita Lee, é a música tema da nova campanha publicitária de Médicos Sem Fronteiras (MSF), que estreia na mídia online em 15 de janeiro. O filme “Minha Vida com Médicos Sem Fronteiras” encoraja a doação de heranças para as atividades médico-humantárias da organização, que está presente em mais de 70 países. As peças também trazem depoimentos de doadores, que registraram em testamento a vontade de deixar todo ou parte do patrimônio para MSF.

Confira a campanha:

Após refletir sobre seu testamento, Márcia Villas-Bôas decidiu doar sua herança para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas por MSF. “A gente vive em um mundo difícil, em um mundo de muito sofrimento e muitas desigualdades. E isso começou a me fazer pensar que era bom fazer um testamento, e achei por bem que deixar meu patrimônio para MSF me traria uma paz de espírito, sabendo que eu poderia ajudar de alguma maneira”, explica.

Ela não é a única. Maurício Nogueira é um doador regular da organização que decidiu dar um passo além. “Preciso ser solidário com alguém, preciso fazer alguma coisa por terceiros. Eu já sou doador, por que não posso lá na frente, no final, ter uma contribuição em função do patrimônio que eu tenho?”, avalia. E completa, recomendando a ação para aqueles que também acham importante ajudar quem não tem acesso à saúde ou a serviços básicos. “Mesmo que você tenha um herdeiro natural, por que não deixar uma parte da sua herança para instituições que fazem um trabalho sério e que fazem o bem a outras pessoas? Médicos Sem Fronteiras é uma boa opção”, convida.

Cada vez mais pessoas, doadoras regulares de MSF ou não, estão optando pela doação em testamento para a organização. O processo para registrar a doação é feito em cartório e é bem simples. Para saber mais, acesse: msf.org.br/herancas

A trilha sonora foi gentilmente cedida pela família da cantora Rita Lee.