Riscos e perigos em carnes e bem-estar animal estão entre temas discutidos em seminário

Vírus, bactérias, protozoários, parasitas, fungos e toxinas de origem microbiana podem contaminar carnes e causar doenças em quem as consome, representando graves prejuízos à saúde pública, e consistentes sistemas de gestão de qualidade e otimização de processos permitem que produtores e distribuidores controlem adequadamente riscos e perigos até o consumo final. Esses temas embasam o seminário on-line que será promovido nos próximos dias 21 e 22 pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Trata-se de uma grande oportunidade de capacitação e atualização com especialistas do Brasil, dos EUA e de Portugal abordando os principais fatores que afetam a qualidade e a vida de prateleira de carnes e produtos cárneos, desde o bem-estar animal até riscos microbiológicos, como a Salmonella, e conservação adequada. “Os assuntos abrangidos nesta terceira edição do seminário refletem novas tendências e desafios enfrentados em termos de segurança e qualidade”, ressalta a pesquisadora Renata Bromberg, coordenadora do evento e vice-diretora do Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do Ital.

Os riscos microbianos associados a processamento e comercialização do bacon, assunto de grande interesse em função das recentes revisões regulatórias, serão abordados pela especialista Kathleen Glass, reconhecida por seu trabalho no Food Research Institute (FRI), da Universidade de Wisconsin-Madison, e na presidência da Associação Internacional para Proteção Alimentar (IAFP) e do Comitê Consultivo Nacional para Critérios Microbiológicos de Alimentos (EUA). “Com experiência em alimentos refrigerados e de longa duração, seu impacto vai além da academia, influenciando a indústria, o público e o governo. Seu trabalho em estudos de desafio com patógenos como Clostridium botulinum trouxe grandes avanços na segurança dos produtos cárneos e na compreensão do prazo de validade”, detalha Renata.

Os perigos microbiológicos associados à redução de sal e nitrito em produtos cárneos curados, por sua vez, serão tema de palestra de Maria João Fraqueza, professora associada da Universidade de Lisboa, onde coordena o curso de mestrado em Segurança Alimentar e o projeto Safe Meat Products, e integrante da rede Healthy Meat – Productos Cárnicos Más Saludables, do Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Já os impactos do bem-estar animal na vida de prateleira será tema da palestra de um dos maiores especialistas mundiais em bem-estar animal, Jason McAlister, presidente e CEO do CloverLeaf Animal Welfare Systems Global.

Também será palestrante Eduardo César Tondo, professor titular do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos (ICTA), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), especialista da Organização Mundial da Saúde (OMS) em segurança de alimentos, membro do Comitê Food Higyene do Brasil no Codex Alimentarius e coordenador do Brazil Regional Office do Journal of Infection in Developing Countries (JIDG). Complementam o corpo de especialistas Maurício Góes Alves, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa); Juliana de Mello Macedo, da Cargill; Rodolfo Garza, da Corbion, e Raquel Nunes e Paula Souza, da Kerry.