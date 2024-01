Ríos prevê dificuldades ao Palmeiras em visita ao Bragantino antes de final com o São Paulo

O Palmeiras nem teve tempo para curtir a vitória no clássico com o Santos e já voltou às atividades nesta segunda-feira iniciando os trabalhos para semana com compromissos duros. Titular no clássico, o colombiano Richard Ríos comemorou a boa atuação e previu dificuldades na visita ao Red Bull Bragantino, quarta-feira, em jogo que antecede a decisão da Supercopa do Brasil diante do São Paulo, domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte.

“A gente sabe o quão difícil é o Bragantino e ainda mais na casa deles. A gente já os enfrentou várias vezes, é um rival que gosta de jogar, então, vai ser uma partida bem complicada e difícil”, analisou o colombiano. “O Paulistão é bem disputado e vamos nos preparar da melhor forma essa semana para o jogo de quarta e depois para a final da Supercopa”, emendou, mostrando que está difícil tirar a decisão de domingo da cabeça.

O jogo no Nabi Abi Chedid está marcado para 19h30 desta quarta-feira e o técnico Abel Ferreira vai definir nesta terça-feira se utilizará os titulares ou se apostará em uma escalação alternativa para evitar possíveis desfalques à decisão

Caso pergunte a Ríos, a resposta do colombiano é que deseja atuar nas duas partidas. Titular contra o Santos, o volante recebeu elogios pela apresentação e espera engrenar sequência de jogos entre os 11 – disputa a vaga com Gabriel menino e o recém-chegado Aníbal Moreno.

“Ontem (domingo) foi uma bela partida, não só minha como de todo o grupo”, disse Ríos, que começou o ano como opção. “A gente se preparou para esse jogo e estamos nos preparando bem desde o começo da pré-temporada. Quando o coletivo trabalha da melhor forma, o individual aparece também. O coletivo ontem foi muito bom”, avaliou, elogiando os companheiros. “O ano de 2024 será muito longo, com muitos jogos e campeonatos. A gente espera muitos títulos, vamos trabalhar e estamos muito comprometidos para isso.”

Foi apenas o 55º jogo do jogador no Palmeiras. Ele chegou após o Paulistão de 2023, ao se destacar no Guarani. Ríos defendeu o clube na conquista do Brasileirão em 37 dos 38 jogos e já é o sexto colombiano com mais jogos pelo clube, atrás somente de Atuesta (60), Rincón (76), Armero (80), Borja (112) e Muñoz (140). Ele agradece à confiança de Abel Ferreira.

“Fico muito feliz pela confiança que o treinador e os meus companheiros me passam desde que cheguei ao Palmeiras. Eu tento refletir isso dentro do campo, treinando e trabalhando forte no dia a dia”, afirmou. “O Brasileiro do ano passado foi o meu primeiro título como profissional e foi uma conquista bem importante pelas dificuldades que a gente passou.”