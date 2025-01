Rios da bacia amazônica mostram sinais de recuperação após seca

Os rios que compõem a bacia do Amazonas estão começando a demonstrar um processo de recuperação, após dois anos consecutivos de severa estiagem. A mudança no quadro hídrico é atribuída ao início da estação chuvosa, conforme informado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), que publicou um boletim de monitoramento na última terça-feira, dia 14.

No porto de Manaus, o nível do rio Negro alcançou a marca de 20,68 metros, evidenciando uma elevação significativa. Este fenômeno é um indicativo positivo após um período de condições climáticas adversas.

O boletim destaca que as chuvas registradas no final de dezembro superaram as expectativas, contribuindo para a aceleração do processo de enchente. Atualmente, os índices pluviométricos estão se aproximando dos níveis considerados normais para esta época do ano.

Além disso, foi observado que o rio Amazonas apresentou uma leve diminuição nas variações diárias dos seus níveis, enquanto o rio Solimões teve aumentos expressivos em várias localidades, incluindo Tabatinga, Fonte Boa, Tefé e Manacapuru.

Embora o rio Negro esteja em trajetória de recuperação, seus níveis ainda se encontram cerca de 2 metros abaixo do patamar normal esperado para essa época do ano. Para as próximas semanas, espera-se a ocorrência de chuvas mais intensas na segunda quinzena de janeiro ou no início de fevereiro.

Após enfrentar dois anos de seca extrema, o estado do Amazonas já começa a mostrar sinais de melhora com a chegada do “inverno amazônico” em 2025. O Serviço Geológico do Brasil planeja monitorar as precipitações nos meses seguintes para verificar se os níveis dos rios conseguirão superar os efeitos das secas anteriores.