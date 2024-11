Rionegro & Solimões e Emílio & Eduardo lançam a música “Resenha Sem Compromisso”

Os fãs de Rionegro & Solimões e Emílio & Eduardo têm motivos de sobra para comemorar! Está disponível em todas as plataformas digitais a música “Resenha Sem Compromisso”, composição assinada por Kaue Segundeiro, Greg Neto, Felipe Bessa, Lucas Avona e Rionegro. A faixa, que promete ser o novo hino das conversas de boteco, também inaugura oficialmente o projeto audiovisual “Resenha Sem Compromisso 2”, gravado em Rifaina, no dia 08 de outubro de 2024.

Apesar de compartilhar o mesmo título, a música “Resenha Sem Compromisso” não se confunde com o projeto “Resenha Sem Compromisso 2”, que inclui um DVD com novos blocos a serem lançados nos próximos meses. O primeiro bloco desse aguardado trabalho já estará disponível em dezembro.

Com versos que exaltam o prazer das pequenas celebrações cotidianas, a letra de “Resenha Sem Compromisso” dialoga diretamente com o espírito da juventude atual. O trecho “Carne no fogo e gela no gelo / Aqui a caixa de som é o peito” reflete a autenticidade de encontros despretensiosos, valorizando o momento presente acima de qualquer luxo. Já o refrão, com a frase “Resenha boa é resenha sem compromisso”, destaca o desejo por experiências descontraídas, livres de pressões e amarras, tão presentes na busca dos jovens por autenticidade e leveza em meio às exigências da vida moderna.

Não perca o lançamento de “Resenha Sem Compromisso” nas plataformas digitais no dia 28 de novembro, às 21h, e o videoclipe no YouTube no dia 29 de novembro, às 12h, nos canais oficiais de Rionegro & Solimões e Emílio & Eduardo. Fique de olho nas redes sociais das duplas para mais novidades sobre o projeto “Resenha Sem Compromisso 2”.

Sobre o projeto

A icônica dupla sertaneja Rionegro & Solimões uniu forças com Emílio & Eduardo para a gravação de um novo projeto audiovisual, intitulado “Resenha Sem Compromisso”, que promete trazer à tona toda a descontração e autenticidade do encontro entre as duplas. Gravado no dia 8 de outubro de 2024 em um rancho privado à beira do Rio Grande, na cidade de Rifaina, SP.

Sob a direção de vídeo de André Caverna e a direção musical de Junior Melo, o projeto foi realizado de forma íntimista, com a presença de amigos convidados, sem ser aberto ao público. A produção executiva ficou por conta da MEGA Produções Artísticas, com Manolo Boaventura e Claudio Roberto à frente da organização. A escolha por um formato intimista reflete a proposta do DVD: um encontro entre amigos que celebra a amizade de mais de 30 anos entre as duplas, recheado de músicas inéditas e modões que marcaram gerações.

O repertório é um espetáculo à parte, incluindo clássicos como “Decida”, “Temporal de Amor” e “Castelo de Sonhos”, além da faixa inédita que dá nome ao projeto, “Resenha Sem Compromisso”. A gravação incluiu ainda participações especiais da família, como Carol Felizardo e Gabeu, filhos de Solimões, e os cantores Rafaela e João Neves, que se uniram a Rionegro na interpretação de “Evidências”.

Emílio, da dupla com Eduardo, compartilhou a emoção de dividir o palco com seus ídolos: “Dividir o palco com Rionegro & Solimões, que são nossas referências musicais e pessoais, é sempre indescritível. Já tocamos juntos em várias ocasiões, mas este projeto trouxe um clima de descontração que só fortalece nossa amizade.”

A experiência também foi marcada pela beleza do local. O pôr do sol refletido no Rio Grande compôs o cenário natural, como descreveu Manolo Boaventura: “A fotografia ficou incrível, aquele fundo avermelhado com o rio ao fundo deixou tudo muito mais bonito. Ficamos apaixonados pelo resultado final.”

Segundo Junior Melo, o projeto mantém a essência de uma roda de viola: “Algumas músicas foram programadas, mas outras surgiram na hora. Foi algo natural e descontraído, exatamente como uma resenha entre amigos deve ser.” O empresário Claudio Roberto, ressalta que “o projeto teve origem de forma inesperada. Após Emílio e Eduardo realizarem um show no aniversário do proprietário do local, o convite para gravar algo no espaço foi aceito de imediato. Com a experiência prévia do “Resenha” gravado na fazenda de Rionegro, inicialmente pensado como apenas conteúdo, mas que evoluiu para um projeto maior, a equipe decidiu apostar em uma produção mais elaborada. O cenário escolhido, aliado à química perfeita entre os artistas no palco, criou o ambiente ideal para o que promete ser um grande sucesso”

Já o manager Manolo Boaventura detalha como foi o início do projeto: “Ao enviar o projeto para o Rionegro, houve uma transformação significativa: a proposta ganhou um caráter mais clean e sofisticado, repleta de vida. Ao ver o resultado, Rionegro prontamente elogiou, destacando que o trabalho havia ficado “bonito”. A partir desse momento, os ajustes foram mínimos, e o projeto foi aprovado com entusiasmo pelas duplas Emílio & Eduardo. Surpreendentemente, o resultado final superou as expectativas, tanto na concepção 3D quanto na gravação ao vivo, que ocorreu em um cenário natural de tirar o fôlego. A filmagem capturou o pôr do sol sobre o Rio Grande, criando uma paleta de cores impressionante. Com uma equipe técnica de peso, o DVD “Resenha Sem Compromisso” foi gravado em Rifaina (SP), e o sucesso do evento já gera expectativa sobre a possibilidade de transformar o projeto em uma turnê. O local, cedido por amigos próximos, proporcionou uma atmosfera única, com destaque para o famoso violão fixo no cenário, que tornou a produção ainda mais especial”.

O projeto “Resenha Sem Compromisso” foi concebido com a proposta de transmitir ao público a verdadeira essência de uma resenha musical, espontânea e sem roteiros. A segunda parte da gravação refletiu essa ideia ao ser totalmente ao vivo, sem cliques ou combinações prévias, com Rionegro e Emílio Eduardo escolhendo as músicas no momento e os músicos acompanhando de maneira orgânica. “A atmosfera foi informal e autêntica, semelhante ao que o público ouve em casa. O cenário, um píer em formato de violão, se harmonizou perfeitamente com o pôr do sol, proporcionando uma paisagem deslumbrante. A produção audiovisual ficou por conta da Caverna Filmes, que utilizou 11 câmeras Blackmagic 6K G2 e drones para capturar a grandiosidade do local. O resultado final, tanto no vídeo quanto na edição, buscou refletir a realidade vibrante do evento, oferecendo ao espectador uma experiência imersiva e visualmente impactante”, detalha o diretor de vídeo Andre Caverna.

Com a gravação já finalizada, o público agora aguarda ansiosamente pelo lançamento deste que promete ser um dos grandes projetos do ano no cenário sertanejo, reunindo gerações e mantendo viva a essência do modão.