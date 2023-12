Rionegro e Solimões lançam “Cowboy Chora” com participação de Luan Pereira

Rionegro e Solimões, uma das duplas mais amadas e icônicas do sertanejo, lançam neste final de ano: “Cowboy Chora”, com participação de Luan Pereira. A música que está disponível em todos os aplicativos desde o dia 30 de novembro.

“Cowboy Chora” é uma composição de Elcio di Carvalho, Junior Pepato, Benicio Neto, Diego Silveira e Rafa Borges, uma mistura gostosa e dançante de reggaeton e sertanejo. A música conta a história de um cowboy que se apaixonou por uma patricinha. “Eu achei que eu tinha achado o beijo perfeito, Mas a dona da boca que eu quero odeia rodeio, Quando eu vi você falei essa eu namoro na hora, Mas peão não namora com moça que odeia roça, E é por essas que o cowboy chora”, cantam o trio.

Rionegro e Solimões são queridos pelo público há décadas com sua música autêntica e emocional. Com essa parceria mais que especial, prometem mais um sucesso que tocará os corações de seus fãs e conquistará novos ouvintes em todo o Brasil.

A dupla, que tem uma linda trajetória com mais de 30 anos de carreira, gravou no dia 3 de outubro de 2023 o sexto DVD de carreira “Rionegro e Solimões em Uberlândia”, com 21 faixas, sendo 10 inéditas e participações mais que especiais de Maiara e Maraisa, Bruno e Marrone e Luan Pereira.

SOBRE O DVD

Na noite de terça, dia 3 de outubro de 2023, uma das duplas mais amadas do Brasil, que tem uma linda trajetória com mais de 30 anos de carreira, com diversos sucessos que estão até hoje na ponta da língua desde crianças até idosos, escreve mais um capítulo desta história.

Com ingressos esgotados e uma atmosfera envolvente, Rionegro e Solimões protagonizaram um momento histórico ao gravarem o sexto DVD, que contou com 21 faixas, sendo 10 inéditas.

Acompanhados de suas famílias, os artistas não esconderam a felicidade com mais esta conquista. Os filhos de Rionegro, Rafaella Neves e João Neves, assim como os filhos de Solimões, Gabeu e Carol Felizardo, estiveram o tempo todo presentes, admirando e comemorando este novo passo desta dupla que segue se reinventando e é exemplo para muitos artistas.

Com participações mais que especiais de Maiara e Maraisa, Bruno e Marrone e Luan Pereira, os fãs podem esperar deste trabalho que será divulgado, músicas românticas e com incrível combinação das vozes, de forma harmônica e perfeita, além de melodias imperdíveis.

O Castelli Master, palco escolhido para esta grandiosa ocasião, foi o cenário perfeito para a dupla apresentar o repertório escolhido. Com uma combinação de músicas inéditas e sucessos que permearam suas carreiras, Rionegro e Solimões cativaram a plateia já desde o primeiro acorde.

À plateia foi transmitida completamente à energia única fornecida pela dupla, criando uma energia contagiante que permeou o local.

Entre os momentos mais especiais da noite, destacaram-se as participações especiais de astros da música sertaneja . “Ativou a Saudade” trouxe a voz de Bruno e Marrone, em um dueto que fez o público se emocionar. Maiara e Maraísa se uniram a Rionegro e Solimões na interpretação de “Coisa de Quem Quer Voltar”, adicionando ainda mais brilho à apresentação. E “Cowboy Chora” contou com a participação de Luan Pereira, tornando o evento um verdadeiro encontro de talentos.

Para deixar a noite ainda mais especial, Emilio e Eduardo e os irmãos Rafaela e João Neves também soltaram a voz.

Este novo projeto solidifica ainda mais sua posição entre os artistas mais importantes da história da música brasileira. O público não apenas testemunhou, mas também fez parte deste momento histórico, cantando junto com a dupla e criando memórias inesquecíveis.

Os fãs estão ansiosos pelo lançamento do DVD, que promete ser um marco na música brasileira. Rionegro e Solimões demonstraram mais uma vez que o sertanejo continua vivo e pulsante, graças ao talento e dedicação de artistas que mantêm viva a tradição e a paixão por esse gênero musical. Este é um testemunho do legado da dupla e da sua influência na cultura musical do país.

A produção musical do novo DVD “Rionegro e Solimões em Uberlândia” , conta com Juninho Melo. A direção de vídeo ficou a cargo de André Caverna, trazendo uma perspectiva visual que complementa a intensidade do som.

A produção executiva e a direção geral são de Manolo Boaventura e Cláudio Roberto, da Mega Produções Artísticas. Com um histórico de eventos grandiosos, prometem elevar o padrão de entretenimento e proporcionar uma noite que ficará marcada na memória de todos.