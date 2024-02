Rio tem média de 87% de ocupação na rede hoteleira no carnaval

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (15) pelo Sindicato Patronal dos Meios de Hospedagem da Cidade do Rio de Janeiro (HotéisRIO) mostra que o carnaval carioca teve média de 87% dos quartos de hotel ocupados durante o carnaval. O número se refere ao período de 10 a 14 de fevereiro.

Os bairros da zona sul foram os mais procurados por turistas nacionais e estrangeiros. A liderança foi exercida por Botafogo/Flamengo, com 90,73%, seguida por Ipanema/Leblon, com 88,87%, Copacabana/Leme (87,84%), centro (87,20%) e Barra/ Recreio, na zona oeste (83,38%).

Para o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, o resultado comprova a alta capacidade de atração do Rio de Janeiro. “O carnaval de nossa cidade é uma festa de padrão internacional, feita com o que o carioca tem de melhor: criatividade, simpatia e hospitalidade”.

Segundo Lopes, a consequência da união desses fatores é o grande número de turistas que a rede hoteleira recebe, “interessados em usufruir dessa experiência única”.