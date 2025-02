Rio Open tem domínio argentino nas quartas de final e francês Muller volta a surpreender

Surpresa da primeira rodada do Rio Open, apresentado pela Claro, o Alexandre Muller voltou a avançar no maior torneio da América do Sul ao eliminar o cabeça número 8, o argentino Tomas Martin Etcheverry, e vai duelar com outro argentino Francisco Cerundolo, um dos favoritos ao título no Jockey Club Brasileiro nesta sexta-feira, com jogos a partir das 17h.

Alexandre Muller

(Divulgação/Fotojump)

O duelo entre Muller e Cerundolo será o último da programação desta sexta-feira, logo depois da partida entre o número 2 do mundo Alexander Zverev e o argentino Francisco Comesaña. Entre os oito tenistas classificados para as quartas de final, apenas Muller e Zverev não perderam sets.

Na rodada noturna desta quinta-feira, Muller derrotou o argentino Tomas Martin Etcheverry por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6(5).

Já o argentino Cerundolo precisou se recuperar após perder o primeiro set no tie-break para o italiano Luciano Darderi, mas conseguiu a virada e fechou o jogo com parciais de 6/7(1), 6/3 e 6/2, no jogo mais longo do dia, com 2h09.

A vitória de Cerundolo confirmou um domínio argentino nas quartas de final do Rio Open, com quatro representantes e a possibilidade de quatro tenistas do país sul-americano disputarem as semifinais, com Francisco Comesaña, Francisco Cerundolo, Sebastian Baez e Camilo Ugo Carabelli.

“É um torneio lindo e todos gostamos de jogar e acho que é uma cidade linda, as condições são muito boas. Especialmente os argentinos estão indo muito bem aqui e estou contente por todos os meus companheiros, meus pais, meus amigos e rivais”, disse Cerundolo, que é treinado por um campeão do Rio Open, o uruguaio Pablo Cuevas.

Cerundolo ressalta que o desafio contra Muller será complicado e destacou o fato de o francês ter começado o ano com o primeiro título ATP da carreira em Hong Kong.

“É um jogador que joga muito bem com o físico, ganhou um torneio no começo do ano, vem com confiança, mesmo que em Buenos Aires não tenha ganhado jogos, é um jogador perigoso, que tem muito talento e muita facilidade para jogar”, analisou o argentino.

Lucky losers surpreendem e decidem vaga na semifinal do Rio Open

O Rio Open terá pela segunda vez na história um tenista lucky loser na semifinal da chave de simples após a classificação para as quartas de final de dois tenistas que fizeram o mesmo caminho no torneio, o argentino Camilo Ugo Carabelli e o português Jaime Farias, que se enfrentam nesta sexta-feira na Quadra 1, a partir das 17h.



Carabelli se classificou pela primeira vez para as quartas de final ao vencer o bósnio Damir Dzumhur por 2 sets a 90, com duplo 6/4.



Derrotado pelo chileno Tomas Barrios Vera na rodada final do Qualifying, o argentino venceu seu segundo jogo na chave principal após ter batido na estreia o espanhol Pedro Martínez, cabeça de chave 7.



Faria também joga pela primeira vez as quartas de final de ATP e tenta ser o primeiro tenista português a atingir a semifinal de um ATP 500 depois de vencer o espanhol Jaume Munar por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/3.



O tenista português que havia sido derrotado na rodada final do Qualifying pelo argentino Juan Manuel Cerundolo foi o responsável pela eliminação de Tomas Barrios Vera na primeira rodada.



Carabelli e Faria nunca se enfrentaram no circuito profissional e já garantiram com a campanha no maior torneio da América do Sul que terão o melhor ranking de suas carreiras na próxima segunda-feira, independentemente do vencedor do duelo.



“Para ser sincero, estou surpreso por estar nas quartas de final. Eu nunca joguei bem aqui no Rio, nunca venci uma partida aqui antes e nunca me senti muito confortável aqui. Não conheço bem o Faria, sei que é jovem, foi bem na Austrália, joga bem e ganhou do Munar no saibro”, disse Carabelli.



“Eu nunca joguei contra ele, já treinei alguma vez com ele, conheço bem dos challengers, sei que está fazendo um bom começo de ano. Também é lucky loser, portanto, temos dois com essa estrelinha. Vai ser um jogo interessante. Os dois vamos jogar o máximo, há muita coisa em jogo, mas vamos dar o nosso melhor”, disse Faria.



Esta será a segunda vez que o Rio Open terá um lucky loser nas quartas e nas semifinais. Em 2020, o húngaro Attila Balazs foi semifinalista no saibro carioca.

Del Potro concede entrevista coletiva nesta sexta-feira no Rio Open

O ex-número 3 do mundo Juan Martin Del Potro chega ao Rio Open, apresentado pela Claro, nesta sexta-feira e vai conceder entrevista coletiva às 15h no Jockey Club Brasileiro.

Campeão do US Open em 2009 e dono de 22 títulos ao longo da carreira, Del Potro visita o ATP 500 carioca pela primeira vez para conhecer a estrutura e acompanhar as partidas.

A entrevista será na sala de imprensa do Jockey Club Brasileiro apenas para os jornalistas credenciados para o Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul.

De La Puente e Fernandez jogam final do Wheelchar Tennis Elite

O Rio Open conhecerá nesta sexta-feira, a partir das 18h, o campeão de simples da segunda edição do Wheelchair Tennis Elite – apresentado por ALLOS, que terá na decisão o espanhol Martin De La Puente e o argentino Gustavo Fernandez.

Atual número 3 do mundo, De La Puente venceu o também espanhol Daniel Caverzaschi por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7(4) e 10-7.

Na outra semifinal, Fernandez confirmou seu favoritismo de ex-número 1 do mundo e atual quarto colocado no ranking, e derrotou o brasileiro Daniel Rodrigues com parciais e 6/2 e 6/3.

Além da final, os quatro tenistas que disputam o Wheelchair Tennis Elite vão bater bola às 10h da manhã desta sexta-feira, na Quadra 5, com alunos cadeirantes e andantes dos projetos sociais Cadeiras na Quadra, que desenvolve a prática do tênis em cadeira de rodas entre crianças e adultos com deficiência física no Rio, e o Futuro Bom, que atende a 700 crianças e jovens tenistas.

Resultados – Quinta-feira, 20 de fevereiro

Oitavas de final

[LL] Jaime Faria (POR) v. Jaume Munar (ESP) – 6/4 2/6 6/3

[4] Francisco Cerundolo (ARG) v. Luciano Darderi (ITA) – 6/7(1) 6/3 6/2

Alexandre Muller (FRA) v. [8] Tomas Etcheverry (ARG) – 7/5 7/6(5)

[LL] Camilo Ugo Carabelli (ARG) v. Damir Dzumhur (BIH) – 6/4 6/4

Duplas – Quartas de final

Rafael Matos (BRA)/Marcelo Melo (BRA) v. [Q] Francisco Cabral (POR)/Jean-Julien Rojer (NED) – 6/4 6/3

Pedro Martinez (ESP)/Jaume Munar (ESP) v. [3] Sadio Doumbia (FRA)/Fabien Reboul (FRA) – 6/4 6/3

Wheelchair Tennis – Semifinais

[1] Martin De La Puente (ESP) v. [3] Dani Caverzaschi (ESP) – 6/4 6/7(4) 10-7

[2] Gustavo Fernandez (ARG) v. [4] Daniel Rodrigues (BRA) – 6/2 6/3

PROGRAMAÇÃO DE SEXTA-FEIRA – 21 de fevereiro

Quadra Guga Kuerten – a partie de 17:00

[5] Sebastian Baez (ARG) vs [Q] Chun-Hsin Tseng (TPE)

Não antes de 18:00

[1] Alexander Zverev (GER) vs Francisco Comesana (ARG)

[4] Francisco Cerundolo (ARG) vs Alexandre Muller (FRA)

Quadra 1 – a partir de 17:00

[LL] Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs [LL] Jaime Faria (POR)

[1] Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) vs Pedro Martinez (ESP) / Jaume Munar (ESP)

A seguir

Rafael Matos (BRA) / Marcelo Melo (BRA) vs Luciano Darderi (ITA) / Mariano Navone (ARG)

Sobre o Rio Open 2025:

O Rio Open 2025 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander, Mubadala, Shell, BetNacional,Black Princess, Engie, Emirates e Zurich. Também com as empresas Rolex, KIA, Seara Gourmet, Herbissimo, EMS, B3, Star+, EMS, Disney Cruise Line e, ainda com White Martins, Rede Dor, Tegra Incorporadora, IBMEC, Café Melitta, PremierPet, Zetaflex, Shopping Leblon, ALLOS, Sorvete Magnum, Copa Energia e Grey Goose.

A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open e a Lider fornece o mobiliário para o Corcovado Club, Espaço Pedra da Gávea e para o Players Lounge.

O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.

O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

O Rio Open é uma promoção IMM com realização do ICT.