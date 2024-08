Rio Open entrega quadra reformada na Rocinha

Nesta quinta-feira (22), o Rio Open entregou a reforma completa da quadra de saibro da comunidade da Rocinha, localizada na zona sul do Rio de Janeiro. A iniciativa visa oferecer melhores condições para a prática do tênis e atrair novos jovens para o esporte, beneficiando diretamente o projeto social Escolinha de Tênis Fabiano de Paula, que utiliza a quadra para suas atividades. A obra é fruto de uma das contrapartidas referentes à Lei de Incentivo ao Esporte do Rio de Janeiro.

“Estamos extremamente orgulhosos de contribuir para o desenvolvimento do esporte na Rocinha. Acreditamos que essa melhoria não apenas proporcionará uma infraestrutura de qualidade para os jovens atletas, mas também servirá como um incentivo para que mais crianças e adolescentes se envolvam com o tênis. O Rio Open é mais do que um torneio, é uma plataforma de transformação social,” destaca Marcia Casz, Diretora Geral do Rio Open.

O evento contou com a presença de autoridades locais, diretores do torneio e representantes da Escolinha de Tênis Fabiano de Paula, que puderam acompanhar de perto as melhorias realizadas na quadra, participar de uma visita guiada pela nova infraestrutura e conferir uma demonstração técnica dos alunos do projeto.

“A revitalização da quadra de tênis da Rocinha é mais do que uma obra de infraestrutura; é um investimento no futuro dos jovens da comunidade. Essa parceria com o Rio Open demonstra nosso compromisso em ampliar o acesso ao esporte, criando oportunidades que podem transformar vidas e promover a inclusão social,” afirma Rafael Picciani, Secretário de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro.

Além de competirem no Rio Open, grandes tenistas como John Isner e Cameron Norrie também se conectaram com a comunidade da Rocinha, visitando a quadra de tênis local e participando de atividades com as crianças do projeto social Escolinha de Tênis Fabiano de Paula.

Rio Open Ace

O Rio Open Ace é o pilar social do torneio, centrado no poder do esporte como uma ferramenta de inclusão e transformação social. Desde 2015, o programa tem se dedicado ao desenvolvimento pessoal e profissional de crianças e jovens, colaborando com projetos sociais e impactando mais de 900 famílias. Essas iniciativas contribuem para a redução das desigualdades sociais e acontecem ao longo de todo o ano através de diversas iniciativas, como o Torneio Winners (voltado especialmente para crianças e jovens que frequentam os projetos apoiados pelo Rio Open), cursos de capacitação para treinadores (certificado pela ITF e CBT), cursos de encordoamento (certificado pela ERSA – European Racquet Stringers Association), além de oportunidades de estágio durante o evento.

Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti confirmados no Rio Open 2025

Sempre em busca de novidades, o Rio Open anunciou três nomes de peso para o line-up de 2025. Novidade no maior torneio de saibro das Américas, Alexander Zverev, atual número 4 do mundo e finalista em Roland Garros 2024, já está confirmado na 11ª edição do ATP 500 carioca, que será disputada entre os dias 15 e 23 de fevereiro.

Zverev é um dos nomes mais consolidados da sua geração. O alemão chamou a atenção com o seu tênis vistoso desde jovem, tendo sido número 1 do mundo no juvenil e eleito por seus companheiros da ATP como a revelação da temporada de 2015 aos 18 anos. Sascha, como é conhecido, é dono de 22 títulos, com destaques para o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, dois ATP Finals e seis Masters 1000.

Além dele, o dinamarquês Holger Rune, um dos grandes nomes da nova geração e atual número 16 do mundo, também jogará em quadras brasileiras. Com apenas 21 anos, Rune faz parte da nova geração do tênis e vem deixando a sua marca, já tendo alcançado o posto de 4º melhor tenista do mundo após uma grande temporada de 2023, no qual fez final nos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma, foi campeão no ATP 250 de Munique e fez quartas em Roland Garros e Wimbledon.

Fechando os nomes anunciados até o momento, o italiano Lorenzo Musetti, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e número 19 do mundo, está confirmado no ATP 500 carioca e é o terceiro top 20 garantido no torneio. Com apenas 22 anos, Musetti se tornou um dos principais nomes do circuito da ATP com o seu estilo de jogo versátil. Ex-número 1 do mundo no juvenil, o italiano teve uma rápida ascensão no ranking e entrou no top 200 já no segundo ano como profissional, em 2021.

O Rio Open chega à sua décima primeira edição tendo apresentado em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Carlos Alcaraz, Cameron Norrie e Sebastián Báez. E não é só! Entre os tenistas que já estiveram no top 10 do ranking da ATP, o Rio Open também viu em ação Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Marin Cilic, Gael Monfils e Fabio Fognini.

A venda de ingressos para a 11ª edição acontecerá em novembro. Mais informações serão anunciadas em breve.

O Rio Open é uma realização da IMM e do ICT.