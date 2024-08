Rio Open é o primeiro grande apoio do Memorial Tênis Brasileiro

O Memorial do Tênis Brasileiro (MTB) passa a contar com o apoio do Rio Open. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (23), na capital paulista, em evento realizado no Tênis Clube Paulista (TCP). O ATP 500, apresentado pela Claro, é o maior torneio da América do Sul. Estiveram presentes no salão nobre do clube nomes de destaque da história do tênis nacional. É o primeiro grande apoio do projeto pioneiro, idealizado e criado por Walmor Elias.

O diretor Lui Carvalho e a diretora geral Márcia Casz, do Rio Open, firmaram o apoio com o Memorial do Tênis Brasileiro. A decisão mostra que o torneio não só se preocupa com os movimentos, jogos e resultados nas quadras do Jockey Club Brasileiro, que há 10 anos monopolizam a atenção com alguns dos maiores nomes do tênis mundial. O Rio Open tem preocupação também com a evolução do esporte em si, vendo e analisando ações relevantes.

“Foi o pioneiro e primeiro apoio relevante de uma marca esportiva mundial como o Rio Open, que começa a liderar os grupos de incentivadores e colaboradores do Memorial”, destaca Walmor Elias, professor e jornalista, ex-presidente da Federação Gaúcha e da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Presenças históricas – O evento contou com presenças históricas do esporte, como o presidente de honra do MTB, Thomaz Koch, além de nomes consagrados, como os ex-tenistas Cássio Motta, Andréa “Dadá” Vieira, Givaldo Barbosa, Vera Cleto e atuais e ex-técnicos como César Kist, Carlos Omaki, Roberto “Neneco” Carvalhaes e Sylvio Bastos, que atualmente é comentarista da ESPN. Três renomados jornalistas que integram o Memorial também estiveram presentes no Tênis Clube Paulista: Ivo Simon, José Nilton Dalcim e Arnaldo Grizzo. Assim como o presidente do TCP, Paulo de Mauro.

Também prestigiaram o evento a filha do lendário Alcides Procópio, Suzana Procópio Carvalho, que é diretora do MTB, além de Alessandra Stefani, mãe da tenista medalhista de bronze olímpica, Luisa Stefani.

Maior acervo da história – Walmor Elias iniciou o evento fazendo uma síntese e mostrando alguns itens e os modelos do que possui e reúne o MTB, em todo o extenso e maior acervo da história do tênis nacional. São mais de 9.000 fotos, 700 painéis digitais e físicos, 700 vídeos, coleções de livros, revistas e publicações e uma imensa série de itens e links digitais que praticamente narra e seria a base da síntese de toda a história do esporte, que começou entre 1887 e 1889. O Memorial foi criado pelo pesquisador e historiador no dia 9 de junho de 2023, após 11 anos de estudos.

O evento, encerrado com um jantar, foi organizado pela direção do Memorial Tênis Brasileiro (MTB), com o apoio da centenária Federação Paulista de Tênis (FPT) e do Tênis Clube Paulista (TCP), que em 2027 completará 100 anos.