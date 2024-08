Rio Open confirma Holger Rune para a edição de 2025

Nesta terça-feira, o Rio Open apresentado pela Claro anunciou mais uma novidade para o line-up de 2025. Uma das maiores forças jovens do circuito atual, o dinamarquês Holger Rune, atual número 15 do mundo, está confirmado na 11ª edição do ATP 500 carioca, que será disputada entre os dias 15 e 23 de fevereiro e também conta com Alexander Zverev no line-up.

Rune faz parte da nova geração do tênis e vem deixando a sua marca. O dinamarquês foi número 1 do mundo no juvenil e eleito pelos seus colegas da ATP como a revelação da temporada de 2022, recebendo o prêmio no ano em que fez uma grande campanha até às quartas de final de Roland Garros.

Com apenas 21 anos, o tenista, que se define como um amante do saibro, teve uma rápida ascensão no ranking durante os seus quatro anos como profissional e chegou no posto de 4º melhor tenista do mundo após uma grande temporada de 2023, no qual fez final nos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma, foi campeão no ATP 250 de Munique e fez quartas em Roland Garros e Wimbledon.

“Tenho expectativas muito altas para o Rio Open, ouvi muitas coisas boas do torneio e da cidade: as vistas com o mar ao fundo, as quadras, o clima quente e úmido e as sessões noturnas eletrizantes… Estou super animado em jogar em frente ao público brasileiro e espero poder apresentar o meu melhor tênis”, disse Rune, animado com a oportunidade.

Seguindo a tradição do Rio Open de sempre trazer novidades no line-up, esta será a primeira vez que o dinamarquês disputa o ATP 500 carioca, se juntando à Zverev, número 4 do mundo, entre os confirmados do Rio Open 2025.

“Estamos felizes em poder trazer mais essa novidade para 2025. Holger é um dos melhores tenistas da geração Alcaraz/Sinner e acredito que veremos ele jogar finais de Grand Slam em breve. Ele tem um estilo de jogo que encaixa bem no saibro além de uma personalidade forte dentro de quadra. A edição de 2025 tem tudo para ser mais uma grande festa do tênis no Brasil,” disse Luiz Carvalho, Diretor do Rio Open.

Rune e Zverev agora fazem parte da vistosa galeria de grandes nomes do tênis internacional na história do Rio Open, como Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, Casper Ruud, Arthur Fils, Cameron Norrie, John Isner, Marin Cilic, Fabio Fognini, Gael Monfils, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Felix Auger-Aliassime e outros.

VENDA DE INGRESSOS

A venda de ingressos para a 11ª edição acontecerá em novembro. Mais informações serão anunciadas em breve.

O Rio Open é uma realização da IMM e do ICT.