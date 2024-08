Rio Open anuncia Zverev para a 11a edição

Sempre em busca de inovações, o Rio Open apresentado pela Claro anunciou um nome de peso para o line-up de 2025 nesta segunda-feira. Novidade no maior torneio de saibro das Américas, Alexander Zverev, atual número 4 do mundo e finalista em Roland Garros 2024, já está confirmado na 11ª edição do ATP 500 carioca, que será disputada entre os dias 15 e 23 de fevereiro.

Zverev é um dos nomes mais consolidados da sua geração. O alemão chamou a atenção com o seu tênis vistoso desde jovem, tendo sido número 1 do mundo no juvenil e eleito por seus companheiros da ATP como a revelação da temporada de 2015 aos 18 anos. Sascha, como é conhecido, é dono de 22 títulos, com destaques para o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, dois ATP Finals e seis Masters 1000.

O ex-número 2 do mundo também foi finalista em Grand Slams em duas oportunidades: a primeira no US Open em 2020 e o mais recente em Roland Garros, nesta temporada de 2024, provando ser um grande destaque no saibro. Além do vasto currículo, também chama a atenção a conexão do alemão com o Brasil pelo seu melhor amigo, o ex-número 1 do mundo e duas vezes campeão de Grand Slam Marcelo Melo.

Zverev já esteve no Rio de Janeiro para representar o seu país num confronto de Copa Davis contra o Brasil. Agora, ele volta para fazer a sua estreia no Rio Open e ir em busca de um título inédito na sua carreira. “Estou muito animado para jogar o Rio Open. O Brasil é um lugar muito especial e jogar em frente aos brasileiros, que sempre trazem uma energia contagiante por onde passam, vai ser incrível, mal posso esperar. Já tive um pouco dessa experiência jogando na Copa Davis, mas agora espero contar com o apoio de toda a torcida para fazer o meu melhor na Cidade Maravilhosa”, disse o tenista, deixando um recado especial aos fãs.

O alemão é o primeiro confirmado de uma edição que promete acelerar o coração dos amantes da bolinha amarela. “O Rio Open entra em uma nova fase para a 11ª edição e nada mais gratificante do quê poder trazer um jogador do calibre do Sasha para engrandecer esta festa. Tenho certeza que o público vai curtir ver ele jogando um torneio ATP pela primeira vez no Brasil, assim como acredito que ele irá criar uma conexão especial com a torcida brasileira”, disse Luiz Carvalho, Diretor do Rio Open.

Zverev se junta à vistosa galeria de grandes nomes do tênis internacional que fazem parte da história do Rio Open, como Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, Casper Ruud, Arthur Fils, Cameron Norrie, John Isner, Marin Cilic, Fabio Fognini, Gael Monfils, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Felix Auger-Aliassime e outros.

VENDA DE INGRESSOS – A venda de ingressos para a edição de 2025 acontecerá em novembro. Em breve anunciaremos mais informações.

O Rio Open é uma realização da IMM com o apoio do Instituto Carioca de Tênis.