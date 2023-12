Rio lança concorrência à São Silvestre e terá 1ª corrida no dia da virada

O Rio de Janeiro resolveu desafiar a maior prova de rua do Brasil, a São Silvestre, e terá sua primeira corrida no dia da virada, em 31 de dezembro, mesmo data da competição paulista.

A prova carioca foi batizada de “Corrida de Vera Cruz” e terá os mesmos 15km da São Silvestre, além de oferecer também uma de 7,5km. Elas terão início às 7h30.

O percurso será do Aterro do Flamengo, na Zona Sul, até o Centro Histórico da capital, passando por alguns dos cartões-postais da cidade.

Há cerca de dez mil inscritos até o momento, sendo 42% de turistas e com a maioria justamente de São Paulo, com 2,2 mil paulistas. Minas Gerais vem atrás com 1,5 mil participantes. Estrangeiros, até aqui, são cerca de 500.

O nome da prova é uma homenagem à história do Brasil em referência ao seu primeiro nome: Terra de Vera Cruz.

A ideia é tentar, aos poucos, rivalizar com a tradicional e histórica São Silvestre, em São Paulo. O projeto tem o incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro e também da Prefeitura.

Certamente é um evento que vem para ficar no calendário permanente do Estado, e a melhor opção para quem gosta de provas de corrida de rua em meio a um cenário natural esplendoroso como o da Cidade Maravilhosa Rafael Picciani, secretário estadual de Esporte e Lazer do Rio