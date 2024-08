Rio Grande do Sul recebe mais de mil toneladas de ajuda por meio da CVSP 

Mesmo com a queda substancial de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, a Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) tem movido esforços para manter o envio de recursos para o sul do país. Nesta semana, mais três carretas foram enviadas e, com isso, a carga total destinada ao auxílio às vítimas das enchentes ultrapassou mil toneladas, totalizando 70 carretas. O último envio foi composto majoritariamente por roupas triadas pela equipe CVSP e uma quantidade pequena de cestas básicas e produtos de limpeza, de acordo com o que ainda havia em estoque.

Na semana passada, outras 05 carretas foram compostas majoritariamente por roupas triadas pela equipe CVSP, alimentos e itens de higiene e limpeza a granel. Uma das carretas foi composta por cestas básicas, kits higiene e limpeza, inseticidas e repelentes.

No início de agosto, outra leva de doações foi despachada para a Cruz Vermelha Rio Grande do Sul. Na ocasião, uma carreta foi composta majoritariamente por roupas triadas e uma segunda foi composta por águas doadas pela Força Aérea Brasileira (FAB) e itens de higiene como fralda infantil e geriátrica, papel higiênico e absorventes.

“Neste momento em que as doações em geral diminuíram, estamos concentrando nossos esforços na triagem de roupas e na montagem de kits para atender a demanda no Rio Grande do Sul. Ainda estamos recebendo doação de pessoas e de empresas e toda doação é bem vinda. A campanha SOS Chuvas ainda está ativa”, comenta Bruno Semino, diretor executivo da CVSP.

Confira um gráfico com os números atualizados das doações:

Saiba como ajudar

Para aqueles que desejam colaborar com campanha de doações para a população gaúcha, a Cruz Vermelha São Paulo incentiva estas formas de participar:

Doações via PIX através da chave: [email protected];

Doação de produtos de higiene, limpeza e alimentos (dentro do prazo de validade mínimo de 2 meses). A CVSP recomenda os itens considerados de maior necessidade para aquisição e posterior montagem de kits e distribuição, nesta ordem:

Água mineral: garrafas de até 5 litros, em fardos, são mais recomendadas;

Produtos de higiene: sabonete, escova dental, creme dental, absorvente higiênico e papel higiênico;

Produtos de limpeza: água sanitária, detergente em pó, desinfetante, esponja, multiuso e álcool 70%, entre outros.

Alimentos não perecíveis: leite em pó integral, arroz, feijão, farinha de mandioca, açúcar, óleo de soja, macarrão, polpa ou purê de tomate e sardinha em óleo comestível.

Campanha do Agasalho em São Paulo

Paralelamente à Campanha SOS Chuvas, a 16ª edição da Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha São Paulo vai até o final deste mês. Assim como todos os anos, o foco principal são as pessoas em estado de vulnerabilidade, em especial as pessoas em situação de rua. Prioritariamente, a CVSP recebe roupas e cobertores em bom estado, além de calçados, meias e luvas.

Até o final da ação, a expectativa é chegar a 80 toneladas, de modo a beneficiar cerca de 60 mil pessoas que enfrentam a estação mais fria do ano. Doadores que desejarem fazer sua contribuição de forma financeira podem encontrar os meios seguros no site da campanha: www.aquecesp.org.br.

Também é possível levar doações aos postos de coleta (listados no site) e na sede da CVSP localizada na Avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis. Todos os itens arrecadados serão distribuídos entre as 99 ongs cadastradas junto à CVSP e em ações de atendimento à população de rua.