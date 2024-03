Rio Grande da Serra realiza processo de Formação em Estratégia de Saúde da Família 

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde do Município em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, realiza nos dias 04, 06 e 13 de março, o processo de Formação em Estratégia de Saúde da Família, aos profissionais de Saúde em todas as Unidades de Saúde de Rio Grande da Serra.

O objetivo da formação é o aprimoramento das ações dos serviços de saúde, buscando promover o acesso e proporcionar qualidade no atendimento à população.