Rio Grande da Serra realiza Plantio Compensatório de mudas de árvores

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, através da Secretaria do Verde e Meio Ambiente realizou no início do mês, o Plantio compensatório decorrente do termo de compromisso firmado pela Prefeitura e a CETESB em 2013, que envolve o plantio de 192 mudas.

No local do plantio (Parque dos Ipês) já haviam sido plantadas 48 mudas anteriormente. Este último plantio foi realizado em conjunto com os alunos da APAE, convidados à participar da ação.