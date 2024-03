Rio Grande da Serra realiza “Dia S contra o sarampo e a rubéola”

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, através da Secretaria de Saúde em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, informam que ocorre do dia 14 a 24 de março, o “Dia S contra o sarampo e a rubéola”, campanha que, busca identificar a ocorrência de casos suspeitos das doenças que não tiveram acesso ao sistema de saúde ou que não foram detectados pelo sistema impresso de vigilância.

Neste período, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s), realizarão ações ativas nas residências, buscando sensibilizar à população, quanto aos riscos do sarampo e da rubéola e estimular a vacinação como forma mais efetiva de prevenção.

Vacinação: