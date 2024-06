Rio Grande da Serra prorroga vacinação contra a Poliomielite até final de junho

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, segue com a prorrogação da vacinação contra a Poliomielite até o dia 28 de junho em todas as Unidades Básicas de Saúde do Município.

Confira mais informações abaixo

Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite:

-Prorrogado até 28 de junho

-Em todas as UBS’s

-Segunda a sexta das 9h às 15h45

-Crianças na Faixa etária de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias serão vacinadas com vacina oral poliomielite (VOP) de forma indiscriminada, desde que já tenham recebido, o esquema primário (3 doses) com vacina inativada poliomielite (VIP).

-Documentação obrigatória: Documento com foto e CPF da criança, cartão do SUS e carteirinha de vacinação.