Rio Grande da Serra promove ações de valorização turística e cultural

Oficina de Sinalização do Caminho Turístico Passos do Padre Capra

No #TBT de hoje, relembramos a Oficina de Sinalização do Caminho Turístico Passos do Padre Capra que ocorreu no Clube da Pedreira. A ação foi realizada através da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico, da Secretaria de Educação e Cultura e, do Conselho Municipal de Turismo, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santo André, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

O Bairro Pedreira concentra importantes atrativos do Caminho Turístico Passos do Padre Capra e do Município: a Antiga Pedreira e a Igreja de Nossa Senhora das Graças, por isso a relevância da sensibilização quanto à atividade turística, que possibilita o fomento da economia local, preservação de áreas naturais e promoção da autoestima das comunidades.

Divulgação/PMRGS

A oficina teve como objetivo envolver os munícipes, com foco nas crianças e jovens, que residem no Bairro Pedreira e adjacências, no processo de estruturação do Caminho Turístico, contando com momentos de conversa, realização de jogos e pintura das placas de madeira de sinalização da rota, com tinta e stencil no formato do logo do Caminho. As crianças ainda puderam levar de recordação o “Jogo do cicloturismo e da caminhada”, que foi desenvolvido especialmente para a oficina. Agradecemos a presença de todos!

Sarau – Dia da Consciência negra

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão Social em conjunto com o COMPIR (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial Rio Grande da Serra) segue com programação especial no mês da Consciência negra.

Divulgação/PMRGS

Acompanhe na arte, a programação completa do Sarau do dia da Consciência negra que acontece na próxima quarta-feira (20/11) a partir das 13h na Praça da Bíblia.

Confira a lista de atrações completa:

Divulgação/PMRGS

Feriado de Proclamação da República e funcionamento das Repartições Públicas