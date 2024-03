Rio Grande da Serra está com inscrições abertas para o curso de fanfarra

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura segue com inscrições abertas para o curso de fanfarra, já o curso de baliza estão com as inscrições encerradas, confira mais informações abaixo:

Curso de Fanfarra

Público alvo: Alunos de 11 a 17 anos

Inscrições abertas até o preenchimento total das vagas

Horário de inscrições: 8h30 às 16h30

Local das inscrições: Secretaria de Educação e Cultura (Av. Dom Pedro l, 487 – Centro – RGS)

Curso de Baliza

Inscrições encerradas

Documentação necessária: RG, CPF e Comprovante de residência (Responsável e aluno) e Declaração de Matrícula.

Curso será ministrado: Sábado das 9h às 11h na EMEB Profa. Rachel Silveira Monteiro

Mais informações: Secretaria de Educação e Cultura ou pelo telefone: (11)2770-0180 (segunda a sexta-feira das 9h às 16h)