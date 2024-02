Rio Grande da Serra está com inscrições abertas para cursos de desenho e robótica

Café Poético

Acontece no próximo dia 24 de fevereiro às 9h30, o Café Poético, evento será realizado na EMEB Rachel Silveira Monteiro e contará com artistas da região expressando sua arte através de poemas e poesias.

Oficinas de Desenho e Mangá

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Educação e Cultura abre no dia 19 de fevereiro de 2024, as inscrições para as Oficinas de Desenho, Mangá e Teatro, e as inscrições vão até o dia 01 de março de 2024 ou até o preenchimento total das vagas.

Para se inscrever, basta comparecer à Av. Dom Pedro I, 487, Centro de Rio Grande da Serra, de segunda a sexta-feira das 10h às 16h, com original e cópia do documento de identificação do aluno e responsável (RG, CPF) e comprovante de endereço.

Podem inscrever-se alunos a partir de 8 anos de idade, conferir idade por turma.

Serão ofertadas 3 turmas de Desenho, 1 turma de Mangá e 2 turmas de Teatro, sendo 15 vagas por turma. Confira a seguir as turmas:

DESENHO – Turma 01 – dos 08 aos 11 anos.

Toda Quinta-Feira das 9:30h às 11h.

DESENHO – Turma 02 – dos 12 aos 13 anos.

Toda Terça-Feira das 13:30h às 15h.

DESENHO – Turma 03 – a partir dos 14.

Toda Terça-Feira das 15:30h às 17h.

MANGÁ – Turma única – A PARTIR DOS 12 ANOS (sem exceção)

Toda Quinta-Feira das 14h às 16h.

TEATRO – Turma 01 – dos 08 aos 11 anos.

Toda Quarta-Feira das 9:30h às 11h.

TEATRO – Turma 02 – a partir dos 12 anos.

Toda Quarta-Feira das 14h às 16h.

Curso de Robótica

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura abre vagas remanescentes para o Curso de Robótica – Ano letivo de 2024.

Inscrições: De 20/02 a 26/06 das 10h às 15h na Sala de Robótica da Secretaria de Educação e Cultura (Av. Dom Pedro I, 487 – Centro – RGS)

Confira mais informações no post:

