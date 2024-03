Rio Grande da Serra disponibiliza o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, em cumprimento das exigências estabelecidas no processo de licenciamento ambiental, informa que o empreendedor, concessionária MRS Logística S/A, disponibilizou para consulta pública o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) referente ao Projeto de Segregação Sudeste do Transporte Ferroviário de Carga (SSE) e Trecho Central Compartilhado (TCC).

Os interessados poderão acessar o referido estudo na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, localizada na Avenida Dom Pedro I, n°10 – Centro, Rio Grande da Serra – SP.

O período de consulta estará vigente até a data das audiências públicas programadas para os seguintes locais e datas:

– 04/04/2024 em Mauá;

– 18/04/2024 em São Caetano;

– 25/04/2024 em São Paulo.