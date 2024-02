Rio Grande assume a vice-presidência do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e mais destaques

Vice-presidência do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC

Rio Grande da Serra foi alçada a vice-presidência do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Através de eleição ocorrida na manhã de hoje (20/02), a Chefe do Executivo Municipal, Penha Fumagalli tornou-se vice-presidente do Consórcio e auxiliará ativamente a região no planejamento e articulação de ações conjuntas para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social dos Municípios do Grande ABC.

