Rio Grande cumpre última etapa do Programa “Agora a Casa é Sua”

No último sábado (02/03), a Prefeitura de Rio Grande da Serra promoveu mais uma etapa do programa de Regularização Fundiária “Agora a casa é sua” no Jardim Santa Tereza. Durante o evento, moradores das quadras 41 a 65 receberam orientações e tiraram dúvidas junto às equipes técnicas da Prefeitura, marcando mais um passo importante para a legalização das propriedades na região.

Nos eventos anteriores, foram atendidos os moradores das quadras 01 a 40, com a entrega da Certidão de Matrícula, etapa final de verificação de dados para emissão das escrituras. Esta etapa representa um avanço significativo no processo de Regularização Fundiária da cidade, sendo a terceira realizada após as edições anteriores em janeiro e na semana anterior. A presença dos vereadores Marcos Costa, Israel Mendonça, Zé Carlos, além do vereador licenciado e atual Secretário de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil, Charles Fumagalli, destacou o apoio do poder legislativo ao projeto.

Segundo o Secretário de Verde e Meio Ambiente, Vinicius Amante, o andamento deste programa foi possível graças ao empenho da Prefeita Penha Fumagalli: “É de extrema importância o resgate deste projeto pela Prefeita Penha. Agradecemos sua liderança e estamos dedicados a concluir este processo que é fundamental para a comunidade. Este é apenas o começo de um trabalho árduo, mas gratificante”.

Emocionada, a Prefeita Penha agradeceu a presença de todos, relembrou principais obras do seu mandato, como a Rodoviária, a retomada e conclusão da Primeira e Segunda etapa do Mirante, além de anunciar a troca do Parque de Iluminação do município. A Prefeita agradeceu a todos participantes do ‘Agora a Casa é Sua’ e anunciou que seguirá batalhando pelo desenvolvimento do município: “Esta é uma conquista histórica para a população do Santa Tereza, que há tantos anos sonha com a escritura da sua cidade. Agradeço ao Secretário Vinicius Amante e toda a equipe envolvida por tornarem este sonho uma realidade. Estamos comprometidos em continuar avançando nesse processo em benefício de todos os moradores.”