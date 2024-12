Rio de Janeiro sedia Liga das Nações de vôlei em 2025

As competições masculinas e femininas da Liga das Nações de Vôlei (VNL) estão programadas para ocorrer no Rio de Janeiro entre os dias 4 e 15 de junho de 2025, marcando a primeira fase do torneio. A cidade receberá um total de 18 seleções em cada categoria, um aumento em relação às 16 equipes participantes na edição anterior.

O evento promete ser um espetáculo emocionante, com o Brasil se destacando como um dos favoritos. No torneio feminino, a seleção brasileira enfrentará adversárias desafiadoras, como Tchéquia, Estados Unidos, Alemanha e Itália. As partidas ocorrerão no Rio entre os dias 4 e 8 de junho, antes que a equipe siga para Istambul, na Turquia, onde competirá contra Bélgica, Canadá, República Dominicana e as anfitriãs turcas entre os dias 18 e 22 de junho. O Japão será o destino final da equipe feminina, onde jogará contra Bulgária, França, Polônia e Japão em julho.

Por outro lado, a seleção masculina do Brasil também se prepara para uma fase intensa de jogos. As disputas acontecerão na mesma janela de datas no Rio, entre 11 e 15 de junho, com confrontos contra Irã, Cuba, Ucrânia e Eslovênia. Após a etapa carioca, os jogadores seguirão para Chicago, nos Estados Unidos, para enfrentar Canadá, China, Itália e Polônia. Em julho, a equipe masculina encerrará sua participação na fase preliminar em Kanto, Japão.

O formato do torneio deste ano permite que cada seleção enfrente quatro adversários na primeira fase. Com um total de três etapas programadas, os times participarão de doze jogos antes da definição das equipes que avançarão às fases finais.

Confira abaixo as datas das partidas do Brasil na Liga das Nações de Vôlei:

Feminino:

4 de junho – Brasil x Tchéquia (Rio de Janeiro)

5 de junho – Brasil x Estados Unidos (Rio de Janeiro)

7 de junho – Brasil x Alemanha (Rio de Janeiro)

8 de junho – Brasil x Itália (Rio de Janeiro)

18 de junho – Brasil x Bélgica (Istambul)

20 de junho – Brasil x Canadá (Istambul)

21 de junho – Brasil x República Dominicana (Istambul)

22 de junho – Brasil x Turquia (Istambul)

10 de julho – Brasil x Bulgária (Japão)

11 de julho – Brasil x França (Japão)

12 de julho – Brasil x Polônia (Japão)

14 de julho – Brasil x Japão (Japão)

Fase final: de 23 a 27 de julho, local a confirmar

Masculino: