Rio de Janeiro retorna ao nível 1 de calor

O Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que, a partir das 0h10 desta terça-feira, 4 de março, a cidade reverteu para o nível 1 de calor. Este patamar indica que não há previsão de altas temperaturas que possam impactar o cotidiano dos cidadãos.

Desde o dia 21 de fevereiro, o município havia se mantido no nível 3, caracterizado por temperaturas elevadas entre 36º C e 40º C. Embora ainda sem impactos significativos, a população foi orientada a permanecer atenta às informações sobre o clima. O nível 3 é estabelecido quando se espera a continuidade ou o aumento desses índices por um período mínimo de três dias.

Durante o mês de fevereiro, a cidade chegou a registrar um nível 4 de calor, que ocorre quando as temperaturas alcançam entre 40º C e 44º C, também com previsões de permanência ou aumento por pelo menos três dias consecutivos.

Previsão do Tempo

Conforme informações do Alerta Rio, a previsão para esta terça-feira aponta para um dia com clima estável, onde o céu pode variar entre parcialmente nublado e claro, sem expectativa de chuvas. As temperaturas devem permanecer elevadas, com mínimas em torno de 19º C e máximas que podem chegar até 36º C.

A intensidade dos ventos será moderada, com possibilidade de rajadas fortes durante a tarde e noite.