Rio de Janeiro registra aumento de 8% em abandono de animais em 2024

O estado do Rio de Janeiro enfrenta um alarmante crescimento nos casos de abandono de animais, com 1.365 ocorrências registradas em 2024, o que representa um aumento de 8% em relação aos 1.271 casos contabilizados no ano anterior. Essa estatística preocupante também inclui uma série de denúncias relacionadas a maus-tratos.

De acordo com a coordenadora da ONG Garra, Alexia Knopf, não existe um perfil específico para os animais abandonados. “Casos como o do Ozzy, um buldogue francês que foi deixado para trás, mostram que qualquer animal pode ser vítima dessa cruel realidade”, afirma ela.

Dados do programa Linha Verde indicam que o número de denúncias de abandono aumentou significativamente em 2024, com um total de 94 casos a mais em comparação a 2023. A legislação brasileira é rigorosa nesse aspecto, estabelecendo penas que variam de 2 a 5 anos de prisão para quem abandonar ou maltratar animais.

A fundadora da ONG Garra, Renata Pietro, descreveu o ano como desafiador, enfatizando que muitos animais chegaram ao abrigo em condições críticas e necessitando de cuidados urgentes. Segundo informações do Disque Denúncia, os cães, especialmente da raça pit bull, são as vítimas mais frequentes desse problema, seguidos por gatos, cavalos, aves, cabras e tartarugas.

Recentemente, o RJ1 trouxe à tona a triste realidade dos abandonos na cidade e na Baixada Fluminense. Em Queimados, um cachorro foi deixado em uma praça; felizmente, protetores conseguiram resgatá-lo e ele já está disponível para adoção.

No mesmo sentido, a reportagem reportou casos de maus-tratos a cavalos na Ilha do Governador. Muitos desses animais não sobrevivem às condições adversas que enfrentam. A égua Brisa, resgatada há dez anos por Renata e sua equipe após ser encontrada em estado crítico enquanto puxava uma carroça na praia, continua recebendo cuidados até hoje.

A ONG Garra localiza-se em Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e dedica-se ao resgate e reabilitação de diversos animais que não teriam chances de sobrevivência sozinhos nas ruas. Os animais resgatados passam por triagem e exames médicos antes de receberem os tratamentos adequados.

Apesar dos desafios enfrentados diariamente, Renata e outros defensores dos direitos dos animais nutrem a esperança de um futuro onde não haverá mais necessidade de abrigos. “Seria um sonho se pudéssemos dizer: ‘hoje estamos fechando as portas porque não somos mais necessários'”, conclui Renata.