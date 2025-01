Rio de Janeiro registra aumento de 40% em roubos de celulares

O Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro revelou que, até o final de novembro de 2024, a cidade apresentou um crescimento significativo de 40% no número de roubos de celulares. Os registros acumulados apontam para 13.018 ocorrências, um aumento em relação aos 9.269 casos registrados em 2022.

É importante destacar que esses dados não incluem os registros do mês de dezembro, que ainda estão pendentes de contabilização pelo ISP. Mesmo assim, o número total de roubos já supera em 3.749 casos o volume registrado no ano anterior.

Além disso, os furtos também mostraram uma elevação de 10% no mesmo período, subindo de 26.627 ocorrências em 2022 para 24.214 em 2023. É crucial distinguir entre os dois tipos de crime: o roubo é caracterizado pelo uso de violência ou ameaça contra a vítima, enquanto o furto não envolve tais elementos.

A situação tem gerado preocupação entre moradores e visitantes da capital fluminense. Um exemplo emblemático é o relato da esteticista Giulia Cravo, natural de Salvador, que foi vítima desse tipo de crime durante uma viagem ao Rio para o Rock in Rio. Após um evento, ela e amigos foram abordados por quatro homens armados em duas motos enquanto caminhavam pelo Centro da cidade.

“O motorista do aplicativo parou um quarteirão antes e não percebemos que era uma área perigosa. Em poucos minutos, fomos cercados e obrigados a entregar nossos celulares”, contou Giulia, relatando a tensão vivida naquele momento. Uma amiga conseguiu escapar e se refugiou em um carro de aplicativo, mas Giulia optou por não reagir e entregou sua bolsa aos criminosos.

“Perdi meu celular, carregador, minha CNH e a chave da casa da minha tia onde estava hospedada”, lamentou a jovem. Apesar do trauma, ela voltou ao Rio outras vezes, mas ainda carrega o medo daquela experiência. “Nunca tinha visto uma arma tão perto. Fui furtada antes em Salvador, mas sem essa violência”, enfatizou.

A área central do Rio é reconhecida como um dos locais mais críticos para esse tipo de crime, com dados do ISP indicando que regiões como Gamboa, Santo Cristo, Saúde e Lapa somaram 1.701 ocorrências no ano passado.

Outro incidente ocorreu no final do ano passado em um ônibus do BRT na Barra da Tijuca, onde passageiros foram ameaçados por assaltantes armados. Um dos passageiros foi agredido com uma coronhada enquanto tentava fornecer a senha do celular ao criminoso.

Em meio a esses alarmantes números e relatos impactantes, a reportagem tentou obter um posicionamento do Governo do Estado do Rio sobre os dados divulgados, mas até o fechamento desta reportagem não houve resposta.