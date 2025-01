Rio de Janeiro recebe o Ano Novo com grande celebração em Copacabana

Na noite de Réveillon, o Rio de Janeiro se iluminou com uma grandiosa festa na praia de Copacabana, onde artistas renomados como Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo foram os responsáveis por animar o público até a virada do ano. Após a queima de fogos, Anitta assumiu o palco para dar início ao novo ano com uma vibrante apresentação de seus sucessos.

Reprodução – Alexandre Macieira | Riotur

A festividade atraiu tanto cariocas quanto turistas, que se reuniram na icônica praia para participar da maior celebração de Ano Novo do Brasil. O espetáculo pirotécnico durou 12 minutos e foi perfeitamente sincronizado com uma seleção musical que incluiu hits de Lady Gaga, Madonna e Coldplay, além do clássico “Evidências”, imortalizado por Chitãozinho e Xororó.

Um total de mais de 15 toneladas de fogos foram lançados a partir de 10 balsas no mar, proporcionando um show deslumbrante que iluminou o céu da cidade. Contudo, algumas pessoas relataram que a fumaça gerada durante a queima ofuscou a visibilidade do espetáculo em determinados momentos.

De acordo com as estimativas da Prefeitura do Rio, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas estavam presentes em Copacabana para celebrar a chegada do novo ano.

Antes da virada, o clima era tranquilo e poucas ocorrências foram registradas. Entretanto, alguns pequenos tumultos foram relatados durante a queima dos fogos, mas não comprometeram a festa como um todo.

No palco principal, localizado em frente ao famoso Hotel Copacabana Palace, Caetano Veloso e Maria Bethânia abriram os shows às 20h. Às 22h, Ivete Sangalo fez sua estreia no Réveillon carioca e levou o público à loucura com sua energia contagiante. Assim que os fogos cessaram, Anitta subiu ao palco e animou a plateia com uma série de ‘hits’ do funk brasileiro.

Na área VIP da apresentação, Miriam Macedo, mãe de Anitta, estava presente e expressou seu orgulho pela filha. “É um orgulho gigante. Eu sinto a mesma emoção como se fosse a primeira vez”, declarou Miriam emocionada.

Além dos shows principais em Copacabana, outros palcos espalhados pela cidade também promoveram apresentações diversas. No Palco Samba da praia, Dudu Nobre e Pretinho da Serrinha animaram o público com suas performances. Após a queima de fogos, Marcelo D2 se apresentou acompanhado do grupo Punhado de Bamba.

No Leme, houve uma novidade na programação: um palco gospel que trouxe performances de Thalles Roberto, Midian e Pastor Claudio. Já no Flamengo, Sylvinho Blau Blau deu início às festividades às 20h40, seguido pela apresentação da cantora Marvvila após a virada.

Em Realengo, na Zona Oeste da cidade, o Parque Realengo Jornalista Susana Naspolini recebeu grandes nomes como Arlindinho e Família Diniz para celebrar o novo ano. O Grupo Pique Novo também fez parte da programação festiva pós-virada.

A celebração foi intitulada ‘Réveillon Rio 2025 – A Maior Virada do Mundo’, envolvendo bairros como Paquetá, Madureira e Ilha do Governador em sua programação festiva.

A segurança durante as festividades foi uma prioridade para os organizadores. Em Copacabana, onde ocorreram os principais eventos, foram implementados pontos de revista em 17 ruas e instaladas 78 torres de monitoramento pela Polícia Militar. Ao todo, cerca de 3.300 policiais garantiram a segurança dos presentes na festa, um aumento significativo em relação ao ano anterior.

Além disso, medidas rigorosas foram adotadas para manter a ordem pública, incluindo a proibição da venda de garrafas de vidro por ambulantes e o cercamento de áreas públicas por vendedores ambulantes.

A virada do ano no Rio foi marcada pela energia vibrante dos cariocas e visitantes que celebraram juntos a chegada de 2025 com esperança e alegria.