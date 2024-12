Rio de Janeiro pode alcançar 1,5 milhão de turistas internacionais em 2024

O setor de turismo do Estado do Rio de Janeiro está prestes a atingir um marco significativo, com previsões indicando que o total de visitantes internacionais pode ultrapassar 1,5 milhão até o final de dezembro de 2024. Caso essa projeção se concretize, o número de turistas será igual ao recorde histórico registrado em 2014, ano da última Copa do Mundo realizada no Brasil.

Até novembro deste ano, o governo estadual contabilizou 1.352.012 turistas estrangeiros, aproximando-se do segundo melhor resultado na história desde 1990. A marca representa um crescimento expressivo de 27% em relação ao ano anterior. A expectativa é que o total de visitantes alcance níveis semelhantes aos de 2014, quando o Rio de Janeiro recebeu 1.597.153 turistas internacionais.

Os dados revelam que a Argentina permanece como a principal fonte de turistas para o estado, com um total de 400.684 visitantes registrados em 2024. Em seguida estão o Chile, com 269.272 turistas, e os Estados Unidos, com 161.102. Esses três países juntos representam cerca de 61% do total de turistas internacionais que visitam o Rio de Janeiro.

A pandemia da Covid-19 teve um impacto severo no turismo global, resultando em uma queda drástica no número de visitantes em 2020 e 2021. O processo de recuperação começou em 2022, quando o estado registrou apenas 652.962 turistas internacionais, ainda longe da média histórica. Desde que a marca de um milhão foi superada pela primeira vez em 2011, esse foi o primeiro período em que os números ficaram abaixo desse patamar.

O governador Cláudio Castro atribui parte dessa recuperação aos esforços realizados pelo governo estadual na implementação de políticas públicas voltadas para melhorar o ambiente de negócios e atrair eventos internacionais. “O trabalho feito pelo nosso governo – de investimento em políticas públicas pela melhoria contínua do ambiente de negócios – contribuiu e muito para o desenvolvimento da economia e para a atração de grandes eventos, de alcance mundial”, afirmou Castro.

A seguir, estão os números anuais do fluxo turístico internacional no estado: