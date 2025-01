Rio de Janeiro intensifica ações contra dengue para proteger foliões no carnaval

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro iniciou, nesta quinta-feira (30), um conjunto de ações direcionadas à prevenção de arboviroses, com foco na dengue, em preparação para o carnaval.

O Sambódromo e suas imediações foram os primeiros locais a receber vistorias minuciosas, realizadas por agentes de saúde. O principal objetivo dessas inspeções é a erradicação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, visando assegurar a saúde e a segurança tanto dos foliões quanto dos moradores da área.

Este esforço é parte integrante das atividades anuais que antecedem o evento, reconhecido por atrair um grande fluxo de turistas e, consequentemente, aumentar o risco de disseminação de doenças como a dengue.

Para o ano de 2025, uma preocupação específica se destaca: a presença do sorotipo 3 do vírus da dengue. Embora ainda não tenha sido identificado no estado, sua circulação em outras partes do Brasil acende um alerta para as autoridades sanitárias.

Até agora, a cidade registrou 1.012 casos de dengue em 2025. Em contraste, no ano anterior, a metrópole enfrentou uma epidemia com 111 mil notificações, um recorde alarmante nos últimos dez anos. Em resposta a esse cenário crítico, as atividades de vigilância em saúde serão mantidas antes, durante e após o carnaval, com o apoio de mais de 2 mil agentes posicionados em locais estratégicos.